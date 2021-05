Lady Gaga publicará reedición especial de su disco «Born This Way»

Como parte de la celebración del décimo aniversario de su lanzamiento, Lady Gaga publicará en junio una reedición especial de su segundo disco de estudio, “Born This Way”.

Según lo publicado por EFE, éste incluirá entre otros detalles una versión nueva de la canción “Judas”, una noticias que fue confirmado por Universal Music; bajo el título de “Born This Way The Tenth Anniversary”,.

Es decir, que serían 14 temas originales y otros 6 que son producto de la reinterpretación realizada por diversos artistas; enfocados en la «representación y defensa de la comunidad LGBTQIA+».

Aunque aún no se han revelado muchos detalles sobre la reedición especial de Lady Gaga, si tendrá varios colaboradores; entre los cuales se pueden mencionar que en la versión de “Judas” participará la rapera estadounidense Big Freedia.

Sobre ello, destacó que el tema “Judas” era precisamente su favorito del disco. «Para mi es una canción de amor que trata de ser engañado. Yo he tenido mis experiencias similares. ¿A quién no le ha pasado?”.

Lady Gaga y su reedición especial de «Born This Way»

Es de recordar, que “Born This Way” se lanzó el 23 de mayo de 2011 tras el éxito cosechado por el trabajo anterior “The Fame” en 2008 y su reedición “The Fame Monster” en el 2009.

Fue en ese entonces, que gracias a canciones como “Marry The Night” o “The Edge Of Glory” ayudados por una fuerte campaña de promoción; alcanzó a despachar más de un millón de copias en EE.UU. y Canadá durante la primera semana de venta.

Ahora, con el anuncio de la reedición especial a propósito del décimo aniversario de éste álbum de Lady Gaga, coincide justamente con su reciente participación en “Friends: The Reunion”.

Así como, con el acto en el que se le entregaron las llaves de West Hollywood, en el condado de Los Angeles; y de la declaración del 23 de mayo como día “Born This Way”.

