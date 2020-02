Lakers de Los Ángeles rindió sentido tributo a Kobe Bryant (+ vídeos)

Lakers le brindó tributo a Kobe Bryant, antes del juego contra os Trail Blazers de Portland en el Staples Center de Los Ángeles.

Aunque contaba con un guión, LeBron James se deshizo del mismo para decir lo que sentía por el jugador que el domingo pasado murió en accidente de helicóptero junto a su hija Gigi y siete personas más.

“Sé que vendrá pronto una ceremonia en memoria de Kobe, pero veo esta noche como una celebración de los 20 años que entregó su sangre, sudor y lágrimas, las incontables horas, esfuerzo físico y determinación para ser el mejor» dijo el llamado «Rey» LeBron James.

«Hoy celebramos al chico que llegó aquí con 18 años de edad, se retiró a los 38 y en los últimos tres años, se convirtió en el mejor padre de familia que hemos visto”, agregó quebrado entre lágrimas.

Este homenaje a Kobe Bryant es de las cosas más emotivas que he visto. #RIPMAMBA pic.twitter.com/QdIxx1BRJo

«Quiero, junto con mis compañeros, seguir su legado no solamente hoy, sino hasta que se nos permita seguir jugando este deporte que amamos. Así que en las palabras del mismo Kobe -‘Mamba fuera’- pero en nuestras palabras, – ‘Nunca te olvidaremos’ – «, finalizó LeBron.

Con las luces apagadas se pudo ver dos arreglos de flores con los números que utilizó el jugador.

El cantante Usher abrió el homenaje entonando ‘Amazing Grace’. Al finalizar la canción, apareció la imagen de Kobe en las pantallas del Staples Center.

El violonchelista de la Filarmónica de Los Ángeles, Ben Hong comenzó a tocar mientras corría en las pantallas un emotivo vídeo a voz del mismo Bryant.

Fue una inspiradora recopilación de entrevistas, conferencias de prensas, jugadas y los mejores recuerdos de la figura de los púrpura y oro, conmovió hasta las lágrimas a los asistentes.

Por su parte, Buyz II Men entonó el himno nacional de Estados Unidos, para darle paso al discurso, sin guión de Lebron James.

Jugadores anunciados como Kobe

Al momento de la presentación de cada jugador de Lakers fueron anunciados con el nombre de Kobe Bryant.

Para el arranque del juego, la divisa angelina dejó pasar 24 segundos y Trail Brazers 8, ambas violaciones, pero en honor a «Black Mamba» como fue conocido el jugador.

El primer juego post Kobe Bryant comenzó, pero la nostalgia y tristeza se sintió en el escenario que incluyó otras presentaciones en honor a Kobe.

Wiz Khalifa y Charlie Puth cantan “See You Again” a Kobe Bryant. El dolor de perder un ídolo es dificil de explicar. Nunca lo vi jugar en vivo y no sé si fue buena persona, pero cuando creces idealizando tanto a alguien es imposible no sentir su partida. pic.twitter.com/4dVl22P4HG

— NBA y Fútbol en Español (@EnElSofaSports) February 1, 2020