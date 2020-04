Lanzan a joven de un octavo piso en Propatria

View this post on Instagram

Capturados por quitarle la vida a joven y lanzarlo al vacío en Propatria Tres hombres fueron aprehendidos por el homicidio de un joven de nombre Enyer Jesús Flores Balcena (20), ocurrido en el Bloque 5 de Propatria, parroquia Sucre de Caracas, por funcionarios del Eje de Investigaciones de Homicidios Oeste del Cicpc. Los detenidos fueron identificados como Andreuss Mitchett Arias (33), José Gregorio Rondón Ramírez (39) y Jhon Alexander Aguilera Azocar (40), quienes durante una riña por problemas personales, optaron por golpear a la víctima, lo hieren con un arma blanca y posteriormente lo abalanzaron al vacío desde el piso ocho de su apartamento, quedando en el lugar sin signos vitales. Por lo que son capturados en el lugar del hecho y puestos a la orden del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas. R. Karoline Echenagucia #Cicpc #PorTuSeguridad #TuDenunciaEsLaPazDeTodos #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #CriminalisticaCicpc #EficienciaOnada #GobiernoDeCalle #Policia #Criminalistica #paz #instagram #atención #información #Urgente #UltimaHora #Noticia #sucesos