Detenida una pareja por lanzar a un perro por el balcón

Como Silvano Oblitas Cántaro Tolentino, de 19 años; fue identificado por una hermana del joven de nombre Yanet Cántero Tolino.

En algunos tuit, dicen que el hecho fue perpetrados por venezolanos, por el acento del audio en el vídeo, otros solo los califican de «extranjeros»; pero la hermana de Silvino Cántaro expresa: «Mi hermano se fue hace un mes a Colombia junto a un amigo venezolano de nombre ‘Andrés’, para comprar ropa y regresarse a su país a venderla»; según lo reseñan portales peruanos.

Lanzan a joven peruano desde un puente

Según, Cántaro Tolentino, era natural de la localidad de Panao, provincia de Pachitea; ubicado en el departamento de Huánuco, en Perú.

“Se nota claramente que es él, por su voz y su ropa”, agregó la hermana. En el vídeo se escucha cuando el joven dice: “Soy de Perú”; mientras los hombres lo intimidan.

La hermana de la víctima declaró que su hermano fue estafado. “Hace una semana atrás me llamó diciéndome que su amigo con quien viajo lo dejó solo en Medellín, sin nada, sin sus cosas”, explicó al diario El Comercio. La última vez que supo de él fue el 10 de febrero cuando hablaron por teléfono.

“Me dijo Janet, por favor, me quedé sin nada acá. Envíame dinero, por favor. Eran las 8 p.m. Le dije que mañana en la mañanita le depositaba, que me mandara la cuenta que iba a hacer lo posible. Al día siguiente ya no se conectó. Le escribí, le llamé y ya no contestaba el teléfono”.

Presentó la denuncia

Janet Cántaro presentó una denuncia por la desaparición de su hermano ante la División de Criminalística de Huánuco (Perú); de acuerdo con el diario El Comercio. Hasta el momento no hay información por parte de las autoridades.

ACN/MAS/800 Noticias

No deje de leer: Joven venezolana fue asesinada a puñaladas en Ecuador