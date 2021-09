Laura Bozzo tiene alerta roja por la Interpol y es buscada en 195 países

Compartir





















Se complica la situación de la conductora de televisión de origen peruano Laura Bozzo, luego que la Interpol emitiera una ficha roja de localización contra la presentadora de Televisa (México), quien es buscada por las autoridades mexicanas por evasión fiscal.

Fuentes diplomáticas aseguraron que la presentadora de Talk Shows, está siendo buscada por 195 países; y que su orden de captura solo sería en cuestión de horas.

Laura Bozzo es buscada por la Interpol

Según la prensa mexicana, un juez federal ordenó días anteriores la aprehensión de Bozzo tras ser vinculada a un proceso por la venta de un inmueble; el cual estaba embargado por las autoridades hacendarias mexicanas. El inmueble garantizaba el pago de un adeudo fiscal por 12,7 millones de pesos (unos 627.00 dólares).

Esta orden exigía que Laura Bozzo se recluyera en el penal de Santiaguito, sin embargo, la situación de la abogada se agrava más al seguir prófuga de la justicia mexicana.

Hace unos días, Laura Bozzo rompió su silencio y decidió comunicarse a través de redes sociales, en donde contó que se siente muy afectada por la situación, que no la está pasando nada bien. Asimismo, sostuvo que no irá a la cárcel y que pase lo que pase no abandonará el país azteca.

“Eso es lo que quiero mi adorado, me tienen dopada por mi depresión, ahora me escapé y pude mandar este mensaje. Quiero acabar con esto, mis hijas están vendiendo mi depa de Acapulco y lo que se deba pagar se paga, pero encerrada imposible. Les ruego, ayúdenme”, escribió a un periodista de México.

La presentadora conocida como «La abogada de los pobres» asegura que lamenta el no cumplir con la justicia mexicana; y agregó que en sus condiciones de salud, presentarse en prisión «sería una sentencia de muerte» por el delicado estado en el que se encuentra, según alega.

A través de sus abogados defensores, se reveló que aparentemente fue diagnosticada con un problema de enfisema pulmonar grave; así como una depresión clínica diagnosticada, razones por las que no se presentó desde un principio ante las autoridades.

