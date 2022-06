Conoce en cuáles ciudades estará Laura Chimaras con su conferencia “Nunca Pierdas La Fe”

Compartir

La actriz y ahora escritora y conferencista Laura Chimaras está en Venezuela para visitar Maracaibo, Caracas, Lechería y Valencia con su conferencia “Nunca Pierdas La Fe”.

Desde un hotel en Caracas, Chimaras compartió todo lo que ha vivido a lo largo de siete años de formación en letras, filosofía y psicología clínica que se encuentra estudiando actualmente.

Su más reciente libro, “Nunca Pierdas La Fe” volumen 1, tiene la imagen de su padre sobre un Ávila que identifica a la ciudad que tanto ama Laura, quien además, adelantó que en poco tiempo saldrá el segundo volumen desde la óptica de su madre.

«Es un libro para nuestro país, para nuestra reconstrucción. Estoy aquí para hacer que cada mensaje de entendimiento, cada mensaje de poder y fuerza, de sanación pueda llegar a cada venezolano».

La conferencia Nunca Pierdas la Fe de Laura Chimaras tendrá música original creada por Robbie Meza

Esta es la primera vez que Laura se presenta en los escenarios venezolanos y lo hará con un mensaje sanador y de reflexión.

“Tenía tantos años que no venía a mi país y el hecho de regresar con este libro, con esta conferencia en la que estoy dejando el alma, me tiene muy contenta».

«Estoy muy agradecida… es la primera vez que me voy a presentar con un proyecto que lleva el nombre de papá, que va a ser en su honor, es un proyecto que lleva en su portada a Venezuela, entonces, significa reconectar con mi gente, abrazarla, me ponen sensible y a la vez muy feliz”.

Este jueves 16 de junio Laura Chimaras inicia en Lechería un periplo que continuará este domingo en Caracas, jueves 23 en Valencia y cerrará en Maracaibo el sábado 25 de junio.

La cita en Caracas, pautada para el 19 de junio en el Teatro Municipal, tiene un significado especial para Laura:

El domingo se celebra el día del padre y en ese mismo escenario actuó su papá, a quien ella honra y celebra en su cuarto libro “Nunca Pierdas La Fe”.

La escritora confesó que si no hubiese leído y estudiado decenas de autores no habría podido escribir, ¿qué voy a contar? Mis libros anteriores son de ficción, mi único libro que puede sonar más inspirador es “Nunca Pierdas La Fe”.

Este texto consta de siete capítulos; al inicio aparece una tragedia y al final no será un libro sencillo, «te encontrarás con un sentido de la vida que recuperó la familia Chimaras muy complejo».

“Nunca Pierdas La Fe” es un viaje sanador a través de las letras, el conocimiento, la inspiración y la poesía. A

Al finalizar la conferencia, Laura Chimaras realizará una ronda de preguntas y respuestas con el público a fin de intercambiar experiencias.

En cada conferencia también estará a la venta el libro “Nunca Pierdas La Fe”.

Para más información y venta de entradas visita www.laurachimaras.com.

En Caracas hay boletos disponibles en la taquilla del Teatro Municipal.

