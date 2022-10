LD Hoteles se consolida como una cadena orientada a la hotelería boutique

Compartir

LD Hoteles se consolida nacional e internacionalmente como una cadena de hoteles orientada a la hotelería boutique.

Este crecimiento y expansión no solo se sustenta en el número de habitaciones sino en la calidad de su servicio personalizado, en el diseño de sus instalaciones y exclusividad.

Ahora anuncia su primer hotel fuera del país, siendo Málaga la ciudad española elegida para dejar su sello de lujo y confort.

Se trata del LD Convento Cister, ubicado en el centro histórico de la ciudad natal de Pablo Picasso.

Este hotel boutique se encuentra en los espacios del antiguo convento que ocuparon ocho monjas cistercienses.

Estas ruinas de 300 años de antigüedad fueron restauradas y se han enriquecido con una decoración refinada que armoniza con los espacios del hotel.

A esto se suma la calidad del servicio donde prevalece el concepto de que el huésped viva una verdadera experiencia.

Los detalles arquitectónicos se enriquecen con una lencería de lujo en las habitaciones, atención personalizada que hace única la estadía y una ubicación privilegiada Luis D´Amico, presidente de LD Hoteles.

Fue el encargado de mostrar el crecimiento de esta cadena que rompe con lo tradicional y que, si bien su expansión contempla locaciones fuera de Venezuela, su interés por contribuir al crecimiento turístico nacional queda testimoniado al anunciar para 2023 la apertura de hoteles boutiques en varias regiones del país, algunas de ellas realmente novedosas, lo que refleja la capacidad innovadora del equipo de este consorcio hotelero.

Seis son los nuevos hoteles boutiques el primero de ellos ubicado en Los Roques, donde ya se ha remodelado una antigua posada en la calle Las Flores del Gran Roque con ocho habitaciones marcadas por el confort y el buen gusto.

Canaima es la otra locación, donde la naturaleza ha marcado el diseño de sus instalaciones para armonizar con el paisaje.

En La Sabana, en el estado Vargas, alojará una hermosa edificación hotelera de 30 habitaciones frente al mar.

Pero no será el único en esa entidad ya que en el casco antiguo de La Guaira se abrirá otro hotel que rescata tres casonas con diferentes estilos arquitectónicos.

Margarita alojará otro de sus albergues, esta vez frente a las hermosas playas del casco histórico de Pampatar hoy uno de los principales centro turístico de la isla.

Para cerrar con broche de oro, en 2023 entrará en servicio el hotel boutique Pachamama, una original

construcción tipo gampling (tiendas de campañas de lujo) ubicada en Galipán.

Luis D´Amico resalta que uno de los retos de este hotel único por su diseño es el respeto absoluto al medio ambiente por su ubicación en un parque nacional.

LD Hoteles, la expansión de una marca innovadora

Durante la presentación que se llevó a cabo en el hotel Pestana de Caracas, animada por Leo Aldana, se mostró como la hostelería venezolana crece y se coloca a la vanguardia de lo que significa el servicio y el diseño de hoteles, que se caracterizan por su originalidad, funcionalidad y buen gusto.

Ya forman parte de la geografía venezolana con el concepto todo incluido: el LD Palm Beach, LD Plus ambos en Playa El Agua y LD Suites Punta Playa en Pedro González; Aria By LD en Pampatar y H2otel By LD en Playa el Agua, una concepción diferente en los hoteles cerca del mar.

