Un juez de Alaska condenó a una chica de 32 años de edad a 60 años de porque le prendió fuego a su novio mientras dormía en un sofá.

A Gina Virgilio la condenaron a 60 años de cárcel. Un tribunal de Alaska la encontró culpable por el homicidio de su prometido. El horrendo crimen ocurrió el 8 de junio de 2012, cuando Gina esparció el líquido inflamable sobre el sofá donde dormía su novio Michael Gonzalez, de 24 años.

Después la endiablada mujer le prendió fuego mientras al tiempo en que la víctima despertaba convertida en una antorcha humana. La criminal en lugar de ayudarlo cerró la puerta con llave y se marchó mientras el , y encendió las llamas. Luego, salió y cerró la puerta con llave, mientras el infortunado altaba y gritaba. «Me quemo, me quemo».

Tras analizar el caso que tuvo su última audiencia el lunes 14 de octubre, el juez de la corte superior de Anchorage, Michael Wolverton, afirmó que no consideraba a la mujer como un «monstruo». Y que ella había mostrado arrepentimiento; sin embargo, Wolverton aseguró que Virgilio hizo «algo horrendo».

Por eso, la condenó. Antes de escuchar el fallo del magistrado la mujer explicó al juez que los actos que realizó fueron fruto de una enfermedad mental: «Me odio por lo que hice. No podré devolverle la vida jamás —expresó—, no se le puede encontrar lógica a una mente que no piensa de manera lógica».

Le prendió fuego y se metió a evangélica

Luego, señaló que logró retomar su vida como era antes de que comenzara a consumir drogas -según su madre era adicta a la heroína y a las metanfetaminas-. Ahora, la mujer se unió en la cárcel a un programa terapéutico que está basado en la fe. SE metió a evangélica.

Por su parte, Trisha, hermana de la víctima, afirmó que revivió una y otra vez en su mente el momento en que su «hermanito» le decía a Virgilio que se quemaba y ella lo dejó encerrado, sin darle «una oportunidad». «Fuiste tan desalmada, fue tan cruel torturarlo de esa manera», le dijo.

En tanto, otro hermano de la víctima, Austine Gonzalez, se mostró complacido con el tiempo que la mujer pasará en prisión. «Creo que siempre y cuando salga libre a una edad suficientemente avanzada en la que no represente un peligro para mí, mi familia o la sociedad, estoy satisfecho», comentó.

Al parecer le prendió fuego a su novio porque simplemente estaba brava con él.

Lee también: Gobierno español no descarta ningún escenario para Cataluña