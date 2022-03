Un «Cavallino Rampante» consigue primera pole de la F1-2022 (+ vídeo)

La venezolana Yoveinny Mota bate récord y se mete a la final de los 60 metros vallas, del Mundial de Atletismo bajo techo que se disputa en Belgrado y su compatriota David Vivas logró su boleto en los 60 metros planos.

La atleta venezolana Yoveiny Mota, de 21 años, batió este sábado por segunda vez en apenas diez horas su récord nacional de 60 metros vallas con un registro de 7.99 segundos que le dio un puesto en la final gracias a la repesca por tiempos.

Por la mañana, en las series, ya había rebajado en siete centésimas su plusmarca nacional hasta situarla en 8.05 segundos; lo que le permitió disputar las semifinales.

Mota, campeona sudamericana júnior en 2019 y en la actualidad estudiante de psicología en la Universidad de Arkansas (EEUU), terminó tercera en la segunda semifinal; dominada por la francesa Cyréna Samba-Mayela con 7.85.

En su primera salida, la criolla de 21 años de edad, se midió a varias vallistas de élite, como Gabriele Cunningham (nº10 del mundo), Zoë Sedney (nº19) y la australiana Liz Clay (nº22 del mundo). El heat 2 será a partir de la 1:15 pm (horario nacional).

2022 World Indoor Championships

60m Hurdles semifinal

Yoveinny Mota places third in second heat with another career best of 7.99

Improves Venezuelan national record and now equal No. 3 on UA all-time list

Advances to final, which will be run at 3:05 pm (CT)#WPS pic.twitter.com/iGoyj0yorg

