Sede del gobierno de Ecuador trasladan a Guayaquil

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, traslada la sede del Gobierno a Guayaquil; y acusa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su antecesor Rafael Correa; de querer desestabilizar a Ecuador

“El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización”; dijo el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, a través de una transmisión en Cadena nacional.

El presidente ecuatoriano ofrece una declaración la noche del lunes en cadena nacional.

El presidente ecuatoriano ofrece una declaración la noche del lunes en cadena nacional. | Foto: Captura de pantalla.

El mandatario ecuatoriano reafirmó que mantendrá las medidas económicas; que generaron protestas a nivel nacional entre la población.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien enfrenta masivas protestas; en contra del paquete de medidas económicas neoliberales aplicadas desde el pasado 1 de octubre; anunció la noche del lunes que trasladó la sede del Gobierno a la ciudad de Guayaquil; ubicada a unos 421 kilómetros al suroeste de Quito, la capital del país.

Fuerte represión de Policía ecuatoriana contra protesta popular

“Me he trasladado a Guayaquil y he trasladado la sede del Gobierno a esta querida ciudad; de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen»; dijo el jefe de Estado en un mensaje transmitido en Cadena Nacional.

Moreno compareció acompañado del mando militar y del vicepresidente Otto Sonnenholzner.

Presidente @Lenin traslada la sede de Gobierno a la ciudad de #Guayaquil @teleSURtv https://t.co/AvCippoAvW

— Denisse Herrera (@denisseteleSUR) October 8, 2019

Afirmó que las movilizaciones que vive el país suramericano desde el pasado 3 de octubre; las cuales han dejado hasta ahora un muerto según un reporte, «no es una manifestación de descontento”.

Saqueos y vandalismo para romper el orden democrático

“Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que hay un intento de romper el orden democrático”; sostuvo el gobernante.

Moreno anunció el pasado 2 de octubre una serie de medidas para “reactivar la economía»; entre las cuales eliminó los subsidios a los combustibles; y redujo prestaciones salariales a los empleados públicos contratados en forma temporal.

«La eliminación de subsidios de combustible es histórica; que quita de las manos de los contrabandistas miles de millones de dólares; la decisión asegura una economía sólida», subrayó el presidente.

En su mensaje, el jefe de Estado reiteró el respeto al derecho a la movilización; sin embargo, agentes militares y policiales han reprimido las manifestaciones en el centro de Quito; además, el pasado domingo se registró la muerte del manifestante Raúl Chilpe en Azuay.

Titulares de los medios

Presidente Moreno traslada sede de Gobierno ecuatoriano a Guayaquil

El mandatario ecuatoriano reafirmó que mantendrás las medidas económicas que generaron protestas a nivel nacional entre la población. (teleSUR TV)

Así está Ecuador después del anuncio del «paquetazo»

Fuertes protestas se han registrado en Quito y en varias provincias de Ecuador en contra de las medidas anunciadas el pasado 2 de octubre por el presidente … (Últimas Noticias)

Ola de protestas sociales en Ecuador deja un muerto y 14 heridos

Un hombre murió el domingo en Ecuador en el quinto día de manifestaciones y bloqueos de carreteras contra fuertes alzas de precios de combustibles, que … (Panorama.com.ve)

Moreno traslada la sede del Gobierno a Guayaquil y acusa a Maduro y Correa de querer desestabilizar a Ecuador

Quito. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, acusó el lunes a su antecesor y exaliado Rafael Correa y al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, … (El Comercio – Perú)

Moreno muda el Ejecutivo a Guayaquil y acusa a Maduro y Correa de querer desestabilizar a Ecuador

El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización”, dijo el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, a través de una transmisión en … (El Comercio – Perú)