Leonardo DiCaprio hace millonario donativo a ejército de Ucrania

Luego de una muy exitosa gira por varias ciudades de Venezuela con La Ruta Live, Mabel Yeah lanza “Made in China”, su primer sencillo de 2022.

El tema escrito por Mabel y Andrés Gaarn es una “tiradera” en el que la intérprete asegura que es la mamá del reggaetón y que todo lo demás es una copia.

Mabel también se hizo cargo de la producción musical

“Este tema me encanta porque define el reggaetón que a mí me gusta, el viejo. Tiene esa esencia de este género en la época de antes, sin duda eso es lo que me caracteriza”, comentó Mabel acerca de ‘Made in China’.

El single viene acompañado de un video oficial filmado en diferentes locaciones de la ciudad de Caracas, entre ellas El Mercado de Chacaito; fue dirigido por Josue Jaén y David Mancilla (productora Neighborhood Dreams).

Hay que hacer saber que Mabel Yeah promocionará “Made in China” en varias ciudades de Venezuela.

“Tengo tiempo que no visito los medios del interior y está canción es perfecta para hacerlo”, aseguró.

Para saber los lugares donde Mabel estará llevando su nueva canción, no dejen de seguirla a través de su cuenta oficial en Instagram @mabelyeah.

Disfruta de Made in China aquí: https://youtu.be/q8lZU4tv6Ck

Nota de prensa

