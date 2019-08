Leonel Sánchez, “prisión, persecución y exilio” (I): Por José Luis Centeno S.- Vino tarde a nuestro encuentro. Desconocía aquella ciudad donde esperaba una conexión aérea internacional para viajar con su madre, tras burlar la prohibición de salida de Venezuela y el cerco policial que seguía restringiendo su libertad después de aparentemente recuperarla al cesar su encarcelamiento en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de El Helicoide.

Estaba en Cúcuta de paso, como millares de venezolanos. “¡Hermano!” Gritó al vernos, lleno de alegría. Si bien le resultaba difícil ocultar angustias y desvelos, su entusiasmo, lejos de sorprender, confirmaba su recio temple; la ausencia de justicia, la dolorosa prisión, la persecución y el hostigamiento lo llevaron al exilio sin hacer mella en su buen estado de ánimo, menos en su determinación.

A comienzos del año 2014, el ex preso político Leonel Eduardo Sánchez Camero se dedicó a cotizar en el mercado de divisas Forex por la vía online. Se despertaba temprano para empezar a cotizar en la bolsa europea a las 3 am. Para alternar el tiempo mientras cotizaba, crea una cuenta en Twitter orientada a dar información económica. Esa cuenta se llama @anonymuswar.

“Desde esa cuenta empecé hacer análisis económicos y los publicaba. Soy Economista y estoy claro que este sistema comunista, corrupto y autoritario es inviable. Desde esa cuenta era muy criticado y acosado por lo que serían los colectivos cibernéticos llamados la #tropa”.

Adelantó Leonel, antes de delinear el curso de hechos de altísimos riesgos, incluso implícitos en el exilio que apenas comenzaba atrincherado en la frontera con Colombia:

«El día 12 de febrero del año 2014, estalla lo que sería el comienzo de la lucha por la libertad en Venezuela. Empieza un proceso de protestas en la calle que se denominaron Guarimbas. Desde el punto de vista informativo ya se sentía un veto mediático, es entonces cuando mis seguidores empiezan a solicitarme que publicara información de esos acontecimientos, en vista que los canales de TV no sacaban nada.

Las redes sociales, sobre todo Twitter, empiezan a tener gran importancia en Venezuela. A mi cuenta llegaba mucha información de toda Venezuela, fotos, audios, videos y los publicaba a petición de los ciudadanos. Esa cuenta pasó de tener cientos de seguidores a miles de seguidores en muy poco tiempo, más de 100.000 seguidores y más de 5000 RT por cada TEEWS que publicaba. La cuenta tomó un liderazgo notorio en la red Twitter.

Esa fuerza la captó el régimen y empezaron a monitorear la cuenta, tanto los colectivos cibernéticos, patriotas cooperantes y los organismos de seguridad del régimen como el Sebin. En el programa con el Mazo dando salía siempre y Diosdado Cabello la consideraba una amenaza.

Un día hackean todas las web-site del régimen: Ejército, Guardia Nacional, Policía Nacional Bolivariana, Sebin, Dgcim y pare de contar, también los correos de Diosdado Cabello, usándolos la legión Anonymous expone todas las conversaciones de Diosdado con los colectivos. Esa información me la pasan y la publico en la cuenta @anonymuswar.

Desde ese momento Diosdado tiene una obsesión con mi persona. Empiezan a investigarme, y no daban con mi paradero ni quien era yo. Duraron 5 meses buscándome y ubicándome. La Ong Espacio Público divulgó un documento que filtró Nelson Bocaranda, donde el jefe del Sebin le pide al director de Conatel que ubique la cuenta @anonymuswar. Ante el acoso que tenía por Twitter di mi nombre y ellos metieron presos a 8 Leonel Sánchez en Venezuela. Hasta que dieron conmigo por una cuenta bancaria que tenía en el Banco Bicentenario.

Desde ese banco me hicieron un trabajo de inteligencia ofreciendo créditos. Me localizan al tiempo y mandan agentes del Sebin, vestidos de trabajadores de Corpoelec, para que entren a mi casa ubicada en Alto Barinas, en la ciudad de Barinas. Allí me llega el día 19 de agosto del año 2014, a las 12 de la noche, un grupo comando del Sebin, encabezado por la fiscal acusada y sancionada por violadora de derechos humanos, Katherine Harrintong, Fiscal Nacional número 20, encargada de meter preso a todo agitador y enemigo del régimen de Maduro. Diosdado Cabello mencionó muy contento mi captura en su programa televisivo.

Esa misma fiscal imputó a María Corina, Antonio Ledezma y muchos más casos políticos de alto perfil. Me llevan a la base del Sebin en Barinas y me trasladan en avión a la sede principal de ese organismo en Plaza Venezuela, a la cárcel de máxima seguridad llamada La Tumba. Ahí duré 50 días incomunicado y me trasladan a El Helicoide, donde estuve tres años y medio privado de libertad injustamente.»

La prisión adquirió otro aspecto, el otorgamiento de medida cautelar sustitutiva de la privativa de libertad a Leonel Sánchez ciertamente hizo a un lado las rejas, no así efectos perjudiciales al derecho consagrado en el Artículo 44 constitucional, tácitos en la falaz causa penal iniciada contra él, comprometiendo su dignidad e integridad personal y motivando la búsqueda de asilo en otras latitudes.

