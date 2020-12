¿Bloque internacional? Leopoldo López se reunió con Iván Duque en Colombia

El político venezolano, Leopoldo López se reunió éste jueves con el presidente Iván Duque en Colombia; para consolidar un «bloque internacional en contra del régimen de Nicolás Maduro».

En este contexto, el opositor fue invitado por Duque a la presentación del nuevo Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos; como conmemoración del Día Internacional de los DD. HH.

Desde esa jornada, el jefe de Estado reveló que Colombia «protegió a Leopoldo López de las persecuciones de Nicolás Maduro, que intenta acallar su alma, espíritu y voz. Sabemos cómo en los últimos meses estuviste expuesto a perder la vida por la persecución del régimen; y cuando era inminente ese intento por acallar el alma, el espíritu y tu voz, te dije que aquí estaba Colombia».

#10Dic Leopoldo López (@leopoldolopez): "Hoy se celebra el Día Internacional de los DDHH. Para muchos países es un día más, en el caso de Venezuela la celebración hoy es de lo qué queremos para nuestro país" Conéctate a nuestra señal #EnVivo aquí: https://t.co/tas4DQgSXq pic.twitter.com/KhI3wjT5ef — VPItv (@VPITV) December 10, 2020

Duque recibió a Leopoldo López en Colombia

Recordó a propósito de la visita, que López fue sometido por parte de la administración de Nicolás Maduro; a un «encarcelamiento injusto, absurdo y torturador». Por su parte, López agradeció el apoyo que le ha ofrecido el presidente y su gobierno.

Vale recordar sobre la historia de Leopoldo López quien ya se encuentra en Colombia, que el 24 de octubre salió de Venezuela; cuando decidió abandonar la residencia del embajador de España en Caracas donde estaba como huésped; desde el 30 de abril de 2019 y llegó a España hace pocas semanas.

Asimismo, el exalcalde fue sentenciado en 2015 a casi 14 años de cárcel, tras ser acusado de «incitación a la violencia en protestas»; que se organizaron en contra del gobierno del mandatario Nicolás Maduro. Ellas, resultaron en 43 personas fallecidas y más de tres mil en 2014.

https://twitter.com/IvanDuque/status/1337119431630196753?s=20

Sin embargo, en 2017 le fue otorgada la medida de arresto domiciliario y fue liberado para que cumpliera su sentencia en casa; pero en abril de 2019 decidió participar en un «fallido alzamiento de un grupo de militares» con el que buscaba derrocar a Maduro; con el apoyo del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

En este contexto, Leopoldo López en Colombia emitió declaraciones donde se refirió a que «es necesaria la colaboración estrecha entre Europa y América; con un solo objetivo de lograr elecciones presidenciales libres en Venezuela».

Asimismo, agregó que la elección parlamentaria del 6D «fue fraudulenta y por ende no se puede reconocer. Tiene que mantenerse el reconocimiento a la AN electa en 2015, porque lo que no puede haber es un vacío».

