China: Levantan restricciones de transporte en la provincia de Hubei

Otros cinco marineros a bordo del portaaviones USS Theodore Roosevelt, actualmente en aguas del océano el Pacífico han dado positivo por coronavirus, después de que otros tres dieron positivo para el Covid-19 el martes.

Funcionarios navales dijeron al Wall Street Journal que cuatro de los ocho marineros fueron transportados a una instalación médica en Guam y que los otros también serían evacuados.

Las autoridades también dijeron que la Marina está trabajando para identificar a otras personas en el barco que estarían infectadas con COVID-19. El almirante John Aquilino, comandante de la Flota del Pacífico, expresó a los medios que están trabajando “hacia el objetivo de minimizar cualquier adicional transmisión”.

El barco atracó en Da Nang (Vietnam), hace dos semanas, pero el secretario interino de la Marina Thomas Modly señaló que los marineros podrían haber contratado COVID-19 de otra fuente, ya que los miembros de otras tripulaciones de vuelo también habían visitado el portaaviones.

Debido a la rápida expansión de los casos abordo del portaaviones, una fuente de ABC News que se identifico como un alto oficial de la armada norteamericana, que el pentágono ha colocado al buque en cuarentena, reduciendo sus operaciones al mínimo estrictamente necesario de misiones por día.

La mayoría de los marineros que han dado positivo para las pruebas de Covid-19, son casos de pacientes asintomáticos, pero con capacidad de expandir la infección, razón por la cual se cree que el número de personas infectadas en el buque podría aumentar dramáticamente en los próximos días.

El almirante John Aquilino también dijo que debido a que él mismo se encontraba asintomático, no se le ha realizado pruebas para detectar el virus. “Me siento 100% bien”, dijo Aquilino. “Mi salud no es diferente a la de cualquier otra persona en el bueque”, expresó.

Tres marineros del USS Theodore Roosevelt, dieron positivo por COVID-19 el pasado martes y fueron desembarcados por vía aérea; bajo estrictas medidas de seguridad, según informó un portavoz de la Marina.

Los marineros en cuarentena fueron trasladados fuera del barco, que actualmente se encuentra en la región de Asia y el Pacífico; y aquellos que tuvieron contacto con los marineros fueron puestos en cuarentena abordo de la propia nave, según dijo la fuente.

Según el WS Journal, más de 200 miembros del servicio activo en las fuerzas armadas estadounidenses han dado positivo a las pruebas de Covid-19.

Eight sailors aboard the 5,000-member USS Theodore Roosevelt have contracted COVID-19 and were airlifted from the aircraft carrier. https://t.co/ZZ74iHG84J

— USA TODAY Politics (@usatodayDC) March 25, 2020