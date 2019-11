Liberación de Lula esperan simpatizantes frente a cárcel de Curitiba

Abogados y simpatizantes del ex presidente Luiz Ignacio Lula de Silva; esperan por su “liberación inmediata” frente a la sede; de la Policía Federal de Curitiba (sur), donde purga una pena por corrupción.

La defensa del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva; espera que el líder de la izquierda sea liberado de forma “inmediata”; en aplicación de un fallo adoptado por la corte suprema, afirmó el viernes uno de sus abogados.

“Esperamos que (la juez de ejecución de penas) pueda expedir de inmediato; la orden de liberación, porque no hay ninguna razón para aguardar cualquier otro trámite”, dijo el letrado Cristiano Zanin tras visitar a Lula en la sede de la Policía Federal de Curitiba (sur), donde purga una pena por corrupción.

“Pedimos celeridad en el examen del caso”, agregó.

“Lula está muy sereno. La decisión de la corte suprema le dio una luz de esperanza de que pueda haber justicia. Nuestra batalla jurídica, nuestro foco, es obtener la nulidad del proceso”, dijo Zanin.

Lula, de 74 años, purga desde abril de 2018 una pena de 8 años y diez meses de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. Pero el líder de la izquierda se declara inocente y denuncia una conspiración con la que se consiguió apartarlo de la carrera electoral de 2018, en la que resulto victorioso el ultraderechista Jair Bolsonaro.

El Supremo Tribunal Federal (STF) determinó el jueves que las condenas no pueden empezar a ejecutarse antes de que se agoten todos los recursos legales, abriendo la puerta a un examen de la situación de cerca de 5.000 personas encarceladas después de haber sido sentenciadas por un tribunal de segunda instancia.

Simpatizantes esperan la liberación

Los simpatizantes del ex presidente brasileño Luiz Inácio da Silva aguardaban el viernes con ansiedad su liberación frente a la sede de policial de Curitiba (sur), donde el líder de la izquierda cumple desde abril de 2018 una pena de 8 años y diez meses de cárcel.

Frente a la Superintendencia de la Policía Federal, varias decenas de personas volvieron a corear por la mañana “¡Buen día presidente!”, con la esperanza de que sea la última vez que cumplen ese ritual cotidiano.

“Esperamos que Lula salga de la sala donde está secuestrado hace 580 días, camine en medio del pueblo y venga a la vigilia, le dé un abrazo al pueblo y que nosotros podamos abrazarlo para compartir este momento especial de conquista de su libertad”, dijo a la AFP Roberto Baggio, coordinador del campamento “Lula libre”.

Los simpatizantes políticos del expresidente (2003-2010) no son los únicos que lo esperan con ansias, también su novia Rosángela da Silva, conocida como “Janja”.

“¡Mañana te voy a buscar! ¡Espérame!”, tuiteó en su cuenta @JanjaLula cerca de la medianoche del jueves.

ACN/AFP

