Compartir

En libertad condicional en EEUU empresario venezolano acusado de fraude. Se trata de Carlos Enrique Urbano Fermín fue condenado este lunes 23 de mayo en un tribunal de Florida a 5 años de libertad condicional por el delito de «conspiración para defraudar»; una pena reducida por su colaboración con la Justicia para exponer la corrupción del Poder Judicial en ese país.

El juez encargado del caso, Robert N. Scola, sentenció además a Urbano Fermín a «120 días de reclusión intermitente», unas condenas leves que suponen «condiciones especiales» para el condenado; según indicó el documento judicial.

Urbano Fermín se había declarado culpable en 2021 de haber pagado alrededor de un millón de dólares en sobornos a la fiscal general para es momento, Luisa Ortega Díaz; como seguro contra cualquier investigación sobre los tratos de su empresa constructora con el gigante petrolero estatal PDVSA.

En libertad condicional en EEUU empresario venezolano

Informó que dicho pago se realizó para evitar cualquier pesquisa y búsqueda de irregularidades en sus contratos petroleros con Pdvsa; según informó la agencia de noticias AP.

Dicha publicación realizada por la agencia indicó que de acuerdo con un documento de tres páginas extremadamente censurado que acompaña a su acuerdo de culpabilidad; Fermín dijo que entre el 2012 y 2016 sus compañías obtuvieron varios contratos importantes de parte de tres empresas de participación conjunta de Pdvsa y petroleras extranjeras, incluyendo la China National Petroleum Company; la rusa Rosneft y Total SA de Francia.

Sentencia benévola…

La Fiscalía fue partidaria de una sentencia benévola como resultado de su colaboración; significativa disposición en la investigación de Estados Unidos sobre estos casos de corrupción.

La fiscal venezolana fue identificada como Luisa Ortega, reportó The Associated Press el año pasado. Ortega no ha sido acusada; pero previamente señaló que dichos cargos de soborno fueron un intento infundado del gobierno de Maduro para obligarla a confesar y manchar su reputación.

Al recibir la sentencia este lunes, Urbano Fermín describió cómo se vio obligado a tomar la decisión de pagar sobornos o ver que su negocio de 1.500 empleados fuera destruido o incautado; recogió el canal EVTV de Miami.

También agradeció al Gobierno estadounidense que le haya permitido «evitar un destino como el de su hermano; quien se encuentra encarcelado en Venezuela desde 2017″ por lo que Urbano Fermín considera que son falsos cargos».

ACN/MAS/Agencias

No deje de leer: Viruela del mono llega a los Estados Unidos

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN