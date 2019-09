Libre albedrío contra esta narcotiranía inhumana

Libre albedrio contra esta narcotirania inhumana: Por Jesús Alfonso Sánchez.- ¡Llego la hora! No podemos retardar acciones para obligar a usurpadores que abandonen el poder inconstitucional por las buenas o por las malas. ¡Vacilar es perdernos! dijo el joven Simon Bolívar a indecisos que no decidían sí libertad (independencia) o tiranía (monarquía).

El libre albedrío o libre elección es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas donde las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. El libre albedrío tiene implicaciones religiosas, éticas, psicológicas, jurídicas y científicas.

El aislamiento del usurpador Maduro y del país secuestrado ha ido creciendo. La corrupción incremento cementerios de obras de infraestructura ahogadas en miles de millones de dólares. Las inversiones e inversionistas han mutado. El territorio venezolano ahora es más que nunca apetecibles para los grupos armados y delincuentes organizados que encuentran en Venezuela la franja necesaria “tranquilidad y seguridad” para sus operaciones ilícitas y proyectos geopolíticos con países cómplices, que operan al margen de las leyes y las instituciones. Un país sin gobierno legítimo es terreno fértil para el crimen.

Crisis humanitaria conocida y avalada por la ONU

La crisis humanitaria conocida y comentada en todo el mundo y avalada por la Alta Comisionada de los DD.HH de la ONU. Michelle Bachelet es un riesgo para su imagen. Un bochorno adicional es la actualización y respuesta de ella a las ofensas de Maduro y sus adláteres donde hasta le dijeron haber “firmado ese documento hecho por el Departamento de Estado de los EEUU”. Nadie puede ocultar el despelote de la narcoterania chavista- madurista.

La destrucción que se le ha hecho a PDVSA, al país, transciende más allá de lo material, es la destrucción de la imagen corporativa de la que otrora fuera una de las cinco principales petroleras globales. En contraste, hoy PDVSA está referenciada como una industria manejada por la mediocridad, oscurantismo militar, corrupción y la improvisación. Hoy día perdimos nuestra flota Petrolera y Mercante cosa muy lamentable, desde la llegada de Chávez al poder y con la misma irresponsabilidad por el designado Usurpador Nicolás Maduro y narco soles, nos perdimos como Nación democrática, que pronto vanos a recuperar con el libre albedrío de los ciudadanos democráticos.

No podemos aceptar chantajes del G2 cubano y narcotráfico internacional con las mafias chinas, iraníes, rusas para sostener a como dé lugar la narcotirania con campañas de difamación contra el prestigio del presidente encargado de la republica Juan Guaidó que se ha convertido en “LIDER UNICO” que cada día une más a la población venezolana para rescatar la democracia venezolana.

El vicepresidente para el área Económica, Tareck El Aissami, indicó este sábado 15 de septiembre que el presidente de la Asamblea nacional, Juan Guaidó, es financiado por el narcotráfico y calificó como grave la «alianza criminal que estableció» con el grupo narcoparamilitar colombiano Los Rastrojos. «Sabemos que quien financia a Guaidó es el narcotráfico colombiano, el narcotráfico es el quien está detrás de las fuentes de financiamiento de esta derecha asquerosa. Nosotros apostamos a una oposición que juegue limpio, que juegue a la democracia en el marco de la Constitución de la patria», manifestó El Aissami en declaraciones ofrecidas a Venezolana de Televisión (VTV) luego de estampar su firma en rechazo a las medidas impuestas por Estados Unidos contra Venezuela desde la Plaza Bolívar de Caracas.

Hay que ser cara dura o mejor dicho, narcotraficante para emitir semejante sentencia

Hay que ser cara dura o mejor dicho, narcotraficante para emitir semejante sentencia o declaración a los medios digital contra el presidente (e) Guaidó cuando este sujeto esta buscado como prófugo de la justicia internacional con código rojo con difusión de carteles a nivel mundial con precio en millones de dólares captura de quien lo entregue “vivo o muerto” recibirá la recompensa por ser un delincuente de alta peligrosidad que introdujo con el narcotráfico miles de toneladas de cocaína en territorio de los EEUU, guardián del mundo globalizado !una pelusa! Nadie quiere estar en sus zapatos.

Por cierto el Usurpador, Nicolás Maduro decidió no viajar a Nueva York para el encuentro de los países en la Asamblea de la ONU.

La crisis venezolana será punto importante para los Estados miembros.

Nicolás maduro tiene miedo. El temor del mandamás guarda relación con la amenaza de que su círculo íntimo desate una rebelión aprovechando su viaje. No confía en la sombra de la mandamás Cilia Flores y menos aún de Diosdado que controla la FAN con Padrino y narco guerrilla.

Es probable que Juan Guaidó presidente interino de Venezuela sin miedo, asista a la asamblea anual de la ONU. Y, se entreviste con mandatarios del mundo democrático y tenga una conversación oficial con el presidente de los EEUU, Donald trump.

En conclusión no podemos continuar con el juego del gato y el ratón. El venezolano de a pie pide soluciones de envergadura. El manguareo se acabó: diálogos, negociaciones auspiciados por colaboracionistas mercenarios para ganar tiempo el USURPADOR, y el pueblo venezolano pasando hambre, humillaciones, enfermedades e incrementándose la diáspora cada día sin destino cierto.

Es insólito el espectáculo vivido (16-09-19) en cadena nacional por un grupito de seudos dirigentes que representan unos partidos de maletines o de divisas para constituirse como voceros de un sector de la oposición democrática de Venezuela para establecer dialogo camuflado con el gobierno usurpador para ganar tiempo y seguir destruyendo el país en cadena de radio y televisión sin poder ocultar sus rostros de trúhanes de la política caribeña que no tiene parangón en la historia política de Venezuela. Los discursos o charadas de ambos voceros (gobierno-mercenarios) son de tan bajo nivel académico en lo sociopolítico- comunicacional que es necesario reenviar en correo para ser analizados por estudiantes en diferentes escuelas de comunicación social y estudios políticos-internacional de los continentes.

¿Hasta cuando estos demagogos- mercenarios- delincuentes se burlan de la sociedad venezolana con la cara bien lavada violando la constitución y las leyes de república? Se burlan con desfachatez sobre nuestra población deprimida, enferma, hambrienta, saqueada, perseguida, esclavizada (…) en estado casi cataléptico por la crisis humanitaria y violación de DDHH… Es puro cinismo de estos mercenarios que se han autodenominado “oposición MODERADA” o mercenaria contra el ingenuo pueblo de Venezuela.

El Dr. Enrique Aristegueta Gramcko en carta abierta proponer al secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo sancionar a los opositores colaboracionistas. Alerta sobre negociaciones que un grupo de opositores colaboracionistas han establecido con el régimen de Maduro para llegar acuerdos “inaceptables para el país”…confundir a la opinión pública nacional e internacional y suministrar tiempo extra a Maduro…

Para salir de la narcotirania hay que luchar contra ella en todos los terrenos, con libre albedrio por encima del mal y del bien. No saldrán de la usurpación con flores ni diálogos ni negociaciones sino con furor del pueblo soberano.

El miedo es propio de todo ser

El miedo es propio de todo ser, se incrementa por falta de seguridad de sí mismo, etc. Mucho se ha dicho sobre el miedo, quien no tiene miedo no razona ni existe ni le corre sangre por las venas.

Voy a tomar un párrafo del columnista Raúl Fuente del EN (15-09-19): …Una de sus memorables Citas citables, atribuida erróneamente a Franklin Delano Roosevelt ―“No se debe tener miedo de la pobreza ni del destierro, ni de la cárcel, ni de la muerte. De lo que hay que tener miedo es del propio miedo” ―, viene al pelo a una ciudadanía paralizada por el culillo inducido desde las alturas del poder usurpado, a fin de reducirla a la sumisión e inhibirla de participar en manifestaciones de repulsa al régimen, so pena de suspensión de beneficios y garantías inalienables: ¡Si te alebrestas, te jodes! Intimidadas por la delincuencia, las bandas paramilitares del PSUV y los cuerpos de seguridad del gobierno de facto ―no del Estado o de la nación, sino de Maduro, Cabello, Padrino & Co…

El LIBRE ALBEDRIO de millones de ciudadanos vence todo miedo y con certeza vamos a derrotar la narcotirania. Lo demás es soñar con pajaritos… ASI DE LAS COSA