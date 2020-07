Licencia de conducir internacional ¿Es importante tenerla?

En la actualidad la respuesta a esta pregunta es, si, porque nunca se sabe cuándo será útil tenerla. Ciertamente, hay países que requieren que lleve un IDP (licencia de conducir internacional) además de su licencia de conducir del país de su procedencia, y si lo atrapan manejando un vehículo sin uno, puede ser multado. No piense que, porque está en otro país, los cargos no le seguirán a casa. Es probable que el contrato de alquiler que firme al recoger su automóvil le otorgue al proveedor la autorización para cobrarle a su tarjeta de crédito por infracciones de tránsito incurridas bajo su nombre.

¿Qué es una licencia de conducir internacional?

Es un permiso que permite conducir de forma temporal en países que no pertenezcan a la Unión Europea y que no hayan adoptado el modelo de permiso previsto en los Convenios de Ginebra o Viena. Con forma de pequeño libreto o tríptico, este documento se encuentra en diversos idiomas (español, alemán, inglés, francés, italiano, portugués, árabe y ruso) los datos personales del titular y de los permisos de conducción que posea.







¿Caduca o es para toda la vida?

No es para toda la vida. De hecho, tiene un periodo de validez relativamente corto de tan solo un año desde su expedición. Por lo tanto, cuanto más próximo a la fecha del viaje lo obtenga, más partido le podrá sacar.

¿Qué requisitos se necesita cumplir?

El único requisito para solicitar su permiso internacional de conducir es tener un permiso de conducir vigente de su país de origen.

¿Dónde puedo solicitar un permiso de conducir internacional?

Puedes solicitarlo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico. Para tramitar la solicitud de su permiso internacional de conducir será necesario pedir cita previa y presentar determinados documentos.

En los Estados Unidos, las dos organizaciones que tienen la autoridad del Departamento de Estado para emitir IDP son la American Automobile Touring Alliance y la American Auto Association, cuyos miembros también pueden obtener los mejores descuentos de alquiler de automóviles a través de Auto Europe.

¿Es obligatorio para cualquier viajero o destino de viaje donde se quiera conducir?

No. Realmente no es un documento indispensable para viajar, aunque queramos alquilar un carro o moto. Dependerá fundamentalmente de su destino de viaje. Si pretende conducir en países que no pertenezcan a la UE, deberías solicitarlo.

En algunos países y según el vehículo, como por ejemplo ocurre al alquilar una moto en Tailandia, no lo suelen pedir. Sin embargo, en otros países, como Australia, es obligatorio contar con este permiso y, por tanto, siempre se lo solicitarán a la hora de alquilar cualquier vehículo.

¿Dónde es válido el carnet de conducir español / europeo? En qué países se necesita el carnet de conducir internacional.

Su carnet de conducir le servirá en:

A.- Si su carnet de conducir es europeo puedes conducir de forma permanente con su carnet nacional en:

Cualquiera de los 28 estados de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania y Suecia

Cualquiera de los 3 países del Espacio Económico Europeo: Islandia, Liechtenstein y Noruega Las únicas condiciones: Que lleve el carnet de conducir original y que esté en vigente. Los carnet caducados o provisionales no son reconocidos en otros países.

B.- Dependiendo de su país de residencia podrá además conducir con su carnet habitual pero solo de forma temporal (generalmente de 3 a 6 meses) en aquellos países con los que el suyo tenga firmado un tratado bilateral.

Si su carnet de conducir es español podrá conducir temporalmente con el carnet nacional (sin necesidad de sacar el internacional) en: Argelia, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Marruecos, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Brasil, El Salvador, Filipinas, Guatemala, Serbia, Turquía, Túnez, Ucrania y Macedonia. No obstante, dado que los acuerdos cambian, le aconsejamos que pregunte en el consulado u oficina de turismo del país al que viaje si es necesario el carnet de conducir internacional.

C.- Si su país de destino no cumple alguna de las condiciones anteriores, entonces necesitará obligatoriamente el permiso de conducir internacional.

[Fuentes]: ACN | Auto Europe

