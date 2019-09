Líder supremo del régimen iraní rechazó el dialogo con EE.UU.

Irán nunca mantendrá conversaciones individuales con Estados Unidos, pero podría entablar conversaciones multilaterales si vuelve al acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear de Irán, afirmó este martes el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, según la televisión estatal.

El presidente de los EE.UU., Donald Trump, dijo que podría reunirse con el presidente iraní, Hassan Rouhani, posiblemente en la Asamblea General de la ONU en Nueva York a finales de este mes.

«Los funcionarios iraníes, en cualquier nivel, nunca hablarán con los funcionarios estadounidenses … esto es parte de su política para presionar a Irán … su política de máxima presión fracasará», dijo Khamenei, según la televisión estatal.

Khamenei dijo que los gobernantes clericales de Irán estaban de acuerdo en esto: «Todos los funcionarios en Irán lo creen por unanimidad.

«Si Estados Unidos cambia su comportamiento y vuelve al acuerdo nuclear (de Irán de 2015), entonces puede unirse a las conversaciones multilaterales entre Irán y otras partes del acuerdo», dijo Khamenei.

Trump ha intensificado las sanciones contra Irán desde el año pasado cuando se retiró del pacto nuclear entre Irán y seis potencias mundiales y volvió a imponer sanciones que se levantaron en virtud del acuerdo a cambio de que Irán frenara su programa nuclear.

En represalia por la política de «máxima presión» de Estados Unidos, Irán gradualmente ha respaldado sus compromisos con el pacto y planea violarlo aún más; si los partidos europeos no cumplen sus promesas de proteger la economía de Irán de las sanciones de Estados Unidos.

«Si cedemos a su presión y mantenemos conversaciones con los estadounidenses … Esto demostrará que su presión máxima sobre Irán ha tenido éxito». Deben saber que esta política no tiene valor para nosotros ”, dijo Khamenei, quien tiene la última palabra en todos los asuntos estatales.

Iran will never hold one-on-one talks with the United States, but could engage in multilateral discussions if Washington returns to the 2015 nuclear deal, Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei said on Tuesday, according to state TV.https://t.co/Vwbq68uhiB

— Daily Times (@dailytimespak) September 17, 2019