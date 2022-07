Líderes mundiales conmocionados por muerte de Shinzo Abe

Líderes mundiales se encuentran atónitos y conmocionados por la muerte la madrugada de este viernes del ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, quien recibió un disparo durante un acto de campaña electoral.

Abe, de 67 años, recibió un impacto de bala por la espalda en un atentado perpetrado durante un acto electoral en Nara (oeste de Japón).

A través de vídeos que circulan en las redes sociales, se observa al ex primer ministro en el suelo y cuando es trasladado por vía aérea a un hospital. Las autoridades dijeron que no respiraba y que su corazón se había detenido.

El atentado causó conmoción en uno de los países más seguros del mundo, con algunas de las leyes más estrictas de control de armas.

Así como también en líderes mundiales, que de inmediato se pronunciaron al darse a conocer la lamentable muerte de Abe.

“Este brutal y cobarde asesinato de Shinzo Abe conmociona al mundo entero”, escribió en Twitter la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen; quien poco antes había deseado “fuerza” al mandatario tras conocer que había sido herido gravemente en el atentado.

A wonderful person, great democrat and champion of the multilateral world order has passed away.

I mourn with his family, his friends and all the people of Japan.

This brutal and cowardly murder of @AbeShinzo shocks the whole world. pic.twitter.com/ztSJnlDsi6

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 8, 2022