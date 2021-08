Compartir





















«La Liga Nacional Premier visibiliza el buen fútbol de Carabobo. Los objetivos se van cumpliendo paso a paso, desarrollar e impulsar el talento»; así lo indica el presidente de esta organización Juan Carlos Pasquez.

«El fútbol en Carabobo no solo está en las élites, estamos demostrando que en todas las regiones del estado hay buenos talentos y excelentes academias y clubes con entrenadores que están formando futbolistas de gran nivel», manifestó Pasquez.

Indicó el dirigente que tienen una gran diversidad de buenos clubes en el sur de Valencia como la selección de Miguel Peña, Karau; Semillas de Luz en Lomas de Funval; Estrellas del Futuro en Chirinos; Atlético Zamora de Federación; Sport Fut de Ciudad Chávez; Valencia Sport en Bella Florida y Semillero de Fundación Mendoza; Halcones del Socorro.

Por Flor Amarillo Talento Guerrero; Real Valencia, Valle FC entre otros; en el centro de Valencia Granate Sport, Atlético Carabobo y Efups de Bello Montes; ennumeró Pasquez.

Liga Nacional Premier visibiliza fútbol carabobeño

Asimismo dijo Pasquez, que otros municipios también aportan buen fútbol como en Carlos Arvelo (Neofut; Belén FC y Luna FC); Mariara (Alianza Unión); Naguanagua (Tazajal, La Vivienda, Santa Eduvigis y en la Cidra) hay gran fútbol, así como en Guacara, Libertador y Puerto Cabello donde la «Liga Nacional Premier está dando grandes aportes».

Recalcó que todos los equipos están bien organizados; por lo que exhorta a la empresa privada y a las micro empresas de cada comunidad compenetrarse con los talentos que estos buenos señores desarrollan en todos los sectores del estado.

También rechazó aquellos que, aunque manejan grupos de jugadores en algunos municipios, «pretendan boicotear la Liga Premier solo porque no ven como tener ingresos para uso personal del fútbol y no para desarrollar e impulsar talentos y crecer como escuelas; a estos personajes todos los conocen y no engañan a nadie», atizó.

Aporte de Gobernación y Alcaldía de Valencia

Juan Carlos Pasquez resaltó, que el esfuerzo del gobernador de Carabobo Rafael Lacava y el alcalde de Valencia, Alejandro Marvez por apoyar al fútbol ha sido evidente; para muestra es las «instalaciones de lujo del Complejo en Lomas de Funval, así como en Federación, El Trigal; además que ya está en planes buenas instalaciones en Guacara y Flor Amarillo entre otras»; expresó.

«Estas regiones de Carabobo estuvieron olvidadas por muchos años por eso hay que también felicitar al licenciado Víctor Solarte y su equipo de trabajo de Indeval; Carlos Henriquez, Mauricio Pérez porque con sus buenas gestiones ante el gobernador y alcalde han desarrollado el balompié valenciano», dijo Pasquez..

Recordó la gran gestión del presidente de Fundadeporte actual Darwin Sanchez y en anterior Richard Navarro quien han apoyado a las selecciones del estado; así como la gran labor que inició Alexis Ortilez y continua Ronny Luquez en Imdenagua.

Así marcha la Liga

ACN/MAS/NP

