Lilibeth Chacón ganó Campeonato Panamericano de Ciclismo

La venezolana Lilibeth Chacón ganó el Campeonato Panamericano de Ciclismo, al recorrer 18,8 kilómetros en 27 minutos y 28 segundos, por lo que se colgó la medalla de oro en la carrera individual contrareloj Damas Élite 2022.

La competición realizada en San Juan, Argentina, tuvo la participación de la ciclista tachirense, quien logró imponerse y se consolidó como la mejor del continente, marcando un promedio de 41,068 km/h.

Mientras, la colombiana, Lina Hernández y la argentina Antonella Leonardi completaron el podio con plata y bronce, respectivamente, de acuerdo a lo reseñado por el portal Biciciclismo.

Vale recordar, que Lilibeth Chacón quien ganó el Panamericano de Ciclismo, es una pedalista de 30 años y ganadora de la Vuelta a Colombia el año pasado.

En ésta ocasión expresó, que conocer el terreno de la zona donde se desarrolló la crono individual; fue clave para ganar la prueba y darle al país el primer título en el certamen panamericano.

Detalló que “el recorrido del circuito ya lo había vivido en 2018, donde había finalizado en cuarto lugar y hoy estamos con un primer lugar; que es el fruto de todo este trabajo. La montaña es mi terreno preferido, pero me he preparado para un buen desempeño en la crono; ya que una carrera no se define en una sola etapa”.

Es de resaltar, que la campeona también está anotada para correr la prueba de fondo y, por ende es aspirante al doblete.

Con información: ACN/Biciclismo/Redes/SportsVenezuela/Foto: Cortesía

