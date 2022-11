Lionel Scaloni, DT de Argentina «No queda otra que levantarse»

Compartir

“No queda otra que levantarse. Hoy fue un día triste, pero cabeza arriba y seguir”, dijo el Director Técnico de la Selección de Argentina, Lionel Scaloni, durante una rueda de prensa, tras la derrota frente a Arabia Saudita.

Así mismo, Scaloni, indicó que “7ya sabíamos cómo jugaba Arabia. De hecho, sabíamos que jugaban con la línea adelantada. Algunos offsides fueron milimétricos. Pero eso lo hacen siempre, tirar el offside, y lo hacen bien”.

Vale mencionar que Argentina perdió 2-1 en el debut con Arabia Saudita.

“El primer tiempo fue todo nuestro y esas situaciones de fuera de juego, en otro momento eran gol. En el segundo tiempo, nos empatan. Tenemos que analizarlo luego. Los jugadores están dolidos por el resultado adverso y aún no es el momento. Pero ahora se trata de ganar los dos partidos que quedan”, propuso en otro momento de la conferencia el DT.

#Qatar2022 🎙️ Lionel Scaloni en conferencia de prensa : "Sabíamos cómo jugaba Arabia. Preparamos el partido sabiendo que ellos salían con una defensa adelantada. Los offside fueron milimétricos". pic.twitter.com/6Dh61tRkEY — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 22, 2022

Lionel Scaloni Se pronunció tras derrota de Argentina con Arabia Saudita

Igualmente, señaló que “el estado físico no me preocupa porque los goles no vinieron por ese lado. En principio, la mayoría están bien a nivel físico.

“Perder nunca está bueno y, sobre todo, si el partido se nos escapa. Nadie elige cuándo perder y, sobre todo; con la dinámica en la que veníamos. Lo bueno es que todavía faltan dos partidos”, añadió.

“Respetamos a Arabia como respetamos a todos. Tenían jugadores técnicos y muy capaces. Lo que viene es levantarse, enfrentarse a México; que es un rival complicado, como todos los del Mundial, y ganar los dos partidos que quedan”, precisó.

Con información: ACN/EFE

