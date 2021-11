Litoral carabobeño se desbordó en apoyo a Lacava

Compartir

El litoral carabobeño se desbordó de pueblo este martes para recibir a Rafael Lacava candidato a la gobernación de Carabobo, durante un gran cierre de campaña en Puerto Cabello y Morón, durante el cual ratificaron la voluntad de la mayoría de sellar su reelección el próximo 21 de noviembre.

Desde el municipio Puerto Cabello, tierra de Lacava, y al son de los Tambores de San Millán, el gobernador aseguró que el próximo domingo, se ratifica su compromiso de seguir luchando por el impulso y la dignificación de Carabobo.

«Este pueblo no tiene padrote, ni tendrá padrote jamás. De verdad, yo siento que muchas cosas buenas y bonitas están pasando aquí en esta ciudad. El próximo domingo 21 de noviembre; tenemos que salir a defender estos logros porque nadie nos los puede quitar», expresó.

Lacava en Puerto Cabello y Morón

Acompañado por el candidato a la Alcaldía de Puerto Cabello, Juan Carlos Betancourt; Lacava pidió a los porteños darle un «mega revolcón» a la oposición.

«Yo sé que puedo contar con ustedes para que el domingo le demos un revolcón a estos apátridas que no quieren que el país avance. Debemos disciplinadamente ir a votar bajo el esquema 1×10», destacó.

Desde una repleta avenida La Sorpresa, el aspirante a la gobernación aseveró que luego de su reelección; en el año 2022, Carabobo y Puerto Cabello se consolidarán como referente de gestión pública en el ámbito nacional.

«Se los puedo decir yo que soy de aquí. Yo he hecho lo que he podido, he entregado mi vida y por fin; estoy empezando a ver que Carabobo y Puerto Cabello están cambiando de verdad, eso me tiene feliz y hace que no me rinda», sentenció.

Morón tiene con que

Más temprano, Lacava lideró una caravana por el sector Banco Obrero del municipio Juan José Mora; en compañía del aspirante a la Alcaldía, Alirio Sánchez.

En medio de la multitud chavista, «El 10 de Carabobo»; instó a los morenses a «guerrear» este domingo para continuar avanzando en mejorar el estado y el municipio.

«En los próximos 4 años vendrá más trabajo y más resultados. El 21N no debe quedar duda de quién manda en Carabobo. Si ustedes no se rinden, yo tampoco», sentenció.

ACN/Nota de prensa

