Liz Truss asumirá las riendas de Reino Unido

Tras ganar la mayoría de los votos en el gobernante Partido Conservador, Liz Truss se convirtió este lunes 5 de septiembre en la nueva primera ministra británica.

Truss, quien se desempeñó como canciller de Johnson durante el año pasado, derrotó con el 57% de los votos del Partido Conservador a su rival Rishi Sunak; exministro de Hacienda, que obtuvo el 43%. La líder llega a dirigir una nación que enfrenta una creciente crisis económica y social.

Truss, quien cuenta con un índice de aprobación del 21%, según una encuesta de YouGov, ha obtenido una clara mayoría de los votos, al igual que su antecesor. Tras la dimisión de Theresa May, Johnson obtuvo 92.153 votos frente a los 46.656 de Jeremy Hunt.

La nueva primera ministra británica, asumirá su mandato este martes cuando viaje con Boris Johnson al castillo de Balmoral, en Escocia; donde se realizará el traspaso de poder y se reunirá con la reina Isabel II.

Luego de su victoria, la nueva líder del Partido Conservador se dirigió a Johnson a quien se refirió como “mi amigo”.

“Tú llevaste a cabo el ‘Brexit’, acabaste con Jeremy Corbin, pusiste la vacuna e hiciste frente a Putin. Eres admirado desde Kiev hasta Carlisle”, dijo Truss.

I am honoured to be elected Leader of the Conservative Party.

Thank you for putting your trust in me to lead and deliver for our great country.

I will take bold action to get all of us through these tough times, grow our economy, and unleash the United Kingdom’s potential. pic.twitter.com/xCGGTJzjqb

— Liz Truss (@trussliz) September 5, 2022