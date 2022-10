Llegan a EEUU los primeros venezolanos beneficiados con parole humanitario

El huracán Roslyn tocó tierra este domingo 23 de octubre en Nayarit, en la costa del Pacífico de México, informo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

La institución meteorológica, además, alertó que Roslyn provocará peligrosas marejadas ciclónicas en partes del territorio mexicano; tras avanzar sobre el Pacífico como tormenta de categoría 3 cerca del balneario de Puerto Vallarta.

El ojo del huracán se ubicaba a 90 km de Tepic, la capital de Nayarit; y avanzaba a 26 km/h en dirección nor-noroeste.

Así mismo, aunque presentaba vientos máximos sostenidos de cerca de 195 km; se esperaba un debilitamiento rápido a medida que avanzara tierra adentro.

Here are the Key Messages for Hurricane #Roslyn for early Sunday morning. Roslyn is expected to make landfall in the next several hours as a major hurricane. The full advisory is at https://t.co/Oy8uof9ldM pic.twitter.com/s9HhgjmhEE

— NHC Eastern Pacific (@NHC_Pacific) October 23, 2022