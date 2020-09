Llegó segundo buque iraní con gasolina a aguas venezolanas

Los restos de José Gregorio Hernández, que reposan en la Iglesia de La Candelaria, en Caracas, serán exhumados el próximo 26 de octubre, así lo informó la Arquidiócesis de Caracas a través de un video.

Cabe destacar, que el próximo 26 de octubre se cumplen 156 años; del natalicio de quien fuera conocido como el médico de los pobres.

Los cuerpos de los declarados beatos deben ser exhumados para evidenciar el estado en el que están y extraer reliquias que luego serán llevadas a la Santa Sede; tal como lo establece la Iglesia.

Restos de José Gregorio Hernández serán exhumados

“Es bueno recalcar que este proceso de beatificación comenzó en 1949. La gente sabe cuándo se le trata de manipular con estas cosas, con Dios no se juega. Con los santos no se juega, con la fe de la gente tampoco. No debemos preocuparnos si hay quien pretenda manipularlo de un lado o del otro, ¿quién no querrá retratarse al lado de José Gregorio“; dijo el Cardenal Baltazar Porras, el pasado mes de junio.

El doctor José Gregorio Hernández forma parte del testimonio de miles de personas quienes aseguran, con profunda reverencia, respeto y fe; que su intercesión ante Dios, ha sido el remedio de curación milagrosa.

A través de imágenes, de presencias, de sueños, de contacto físico, de promesas, de oraciones, de idealizaciones; el alma de José Gregorio aparece en momentos álgidos, deprimentes, sin aparente esperanza.

El hace que su intervención sea exitosa. De ahí tanta veneración en Venezuela y otros países.

Un milagro, recibido por Yaxury Solórzano Ortega, elevó a José Gregorio Hernández a los altares. El Papa autorizó el decreto de su beatificación el viernes 19 de junio de 2020, día de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.

José Gregorio llevó una aureola como hombre. Se identificó con su pueblo, es un ángel protector de Venezuela. Para muchos, un «santo». Pero de este paso lo separa un segundo milagro.

Ese 19 de junio, el cardenal Baltazar Porras informó que los restos del médico iban a ser exhumados y adelantó que se prevé construir en Caracas un santuario diocesano que esté ligado al área sanitaria. Allá podrían ser llevados restos del nuevo beato criollo.

Restos del Dr. #JoséGregorioHernández serán exhumados el venidero mes de #Octubre. Reliquias serán llevadas a la Santa Sede

.

Los cuerpos de los declarados Beatos deben ser exhumados para evidenciar el estado en el que están.

.@honeggermolina @bepocar@ReporteYa @vaticannews_es pic.twitter.com/shi5vlyEiy — Arquidiócesis de Caracas (@ArquiCaracas) September 30, 2020

ACN/El Carabobeno

No dejes de leer: Llegó segundo buque iraní con gasolina a aguas venezolanas

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN