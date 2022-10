Así llenaron de aguas residuales al gobernador Rafael Lacava (+video)

Mediante sus redes sociales el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, informó este miércoles 12 de octubre que una mujer que conducía una camioneta lo llenó de excremento cuando lo salpicó de aguas residuales debido a una cloaca rota.

«Esto es una cloaca que no ha sido reparada y como resultado de eso al gobernador lo llenaron de mier… Bien hecho que la persona que estaba manejando por aquí llenó de excremento al gobernador, para que al gobernador no se le olvide que tiene que reparar esto», dijo el mandatario regional.

El mandatario refirió que la parecer la señora conducía un poco apurada y cayó en el hueco en donde estaban las aguas residuales que lo terminaron salpicando mientras el transitaba por el lugar.

“Me solidarizo con el ciudadano de a pie q le pasan cosas cómo estás todos los días y hoy me pasó a mí y por eso digo que bien hecho que me pasó porque a veces uno se desconecta de la realidad y un baño de m… nunca es malo para poner los pies en la tierra. Aquí nadie se rinde”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter en donde colgó el video de lo sucedido.

Me solidarizo con el ciudadano de a pie q le pasan cosas cómo estás todos los días y hoy me pasó a mi y por eso digo q bien hecho q me pasó porque a veces uno se desconecta de la realidad y un baño de 💩 nunca es malo para poner los 👣 en la tierra. Aquí nadie se rinde.🦇🦇🦇 pic.twitter.com/LKWitIoDuP

— Rafael Lacava (@rafaellacava10) October 12, 2022