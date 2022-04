Lluvias y actividad eléctrica para este lunes #18Abr

Up Next

No deje de leer:

Por otra parte, no se descartan lluvias o lloviznas dispersas, sobre zonas de Centro Norte Costero, Nueva Esparta, Anzoátegui, Sucre, norte de Monagas y Delta Amacuro; debido a la acción de los vientos alisios del noreste; estimándose registros pluviométricos entre 2-7 l/m².