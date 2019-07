Lo tirotearon, quedó parapléjico, huyó del país y ahora triunfa en Masterchef

John Pardo quedó parapléjico al recibir dos disparos en un robo, se fue del país y ahora triunfa en Masterchef.

Con su tesón y perseverancia demuestra que las balas no lo detienen. Hoy participa en uno de los programas de cocina más famosos del mundo. Hoy aquellos que se lamentaban de su desdicha, consideran que se trata de una inspiradora historia.

Cuando John estaba pequeño pasaba la mayor parte del tiempo en la cocina de su casa. Siempre fue un curioso y apasionado por los colores, olores y sabores de la comida. Su amor por cocinar lo fomentaron su madre y su abuela, sus mejores maestras.

A sus 21 años de edad fue víctima de un robo en un sector de Chuao. Los delincuentes le propinaron dos disparos. Recibió uno en un brazo y otro en la columna.

Recuerda que por azar un doctor que pasó por el lugar lo auxilió. Con sus dedos detuvo el sangrado para que no muriera. Lo trasladaron al hospital.

Los médicos determinaron que jamás volvería a caminar. Diagnosticaron parálisis en las piernas. Por ello se mudó a Estados Unidos, donde lo esperaba su madre. Utiliza una silla de ruedas para transportarse. A pesar de eso, siempre ha tenido mentalidad positiva y lucha por alcanzar sus sueños.

La cocina, su amor de siempre, le sirvió como terapia mientras se recuperaba del accidente. La posibilidad de participar en uno de los programas de cocina más reconocidos del mundo, Masterchef Latino, se presentó en su vida de manera imprevista. Un amigo lo recomendó.

Triunfa en Masterchef

“Todo se juntó: mis ganas de cocinar, mi pasión por la comida y mis ganas de motivar a los demás. Estar en Masterchef es una sensación totalmente distinta y ajena a lo que muchos llegan a experimentar. Estudias, comes y sigues practicando técnicas de cocina”.

Pardo celebra que Masterchef lo haya incorporado a la competencia. Para él, cualquier oportunidad es un buen momento para demostrar que no hay obstáculos que impidan luchar por los sueños. También batallar por los anhelos que día tras día lo motivan a seguir hacia adelante.

“Estar en Masterchef es un sueño. Competir en la cocina y tener todos los juguetes, los ingredientes para cocinar, definitivamente es un sueño”, dijo con emoción.

Los recuerdos de Caracas los sensibilizan. Señala que fueron los mejores momentos de su vida. “Un tesoro invaluable”. También un paraíso que alberga, en la capital, la montaña más bella del mundo y que guarda hasta en sus rincones más recónditos a las personas más inteligentes, trabajadoras y amorosas que existen.

John está seguro de que el hambre, la inseguridad y la injusticia que golpean a los venezolanos no tardará en desaparecer. Siente cada día el anhelo de respirar el aire caraqueño.

“Yo no me rindo, por eso le digo a los venezolanos que siguen allá que no se rindan. La lucha por vivir siempre es mejor, luchar por lo que uno quiere siempre es posible”, afirmó.

