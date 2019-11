Construcción de locales sólo para las consultas externas (y III): Por Ängel C. Mayorga G.– El segundo nivel debe complementar el primario. Debe estar constituido por locales SOLO para las consultas externas con todas o la mayoría de las especialidades.

No debe atender urgencias. Estas deben ser atendidas en el nivel primario, si son leves; o en el hospital por estricta referencia si son graves o complejas. Si bien en el dispensario pudiera no haber un pequeño laboratorio de urgencias o de imágenes (ideal); en este nivel secundario de atención, sí es imprescindible.

Debe contar con un servicio de laboratorios completos y especializados; para afinar con precisión un diagnóstico, como también, debe disponer con el mismo propósito; con toda la imagenología especializada. Complementariamente, este nivel debe contar con su respectiva farmacia; gratuita o cuando menos a precios subsidiados.

La ubicación de centros para consultas externas

Estos centros de atención secundarios pueden ubicarse en cualquier parte; desde adyacentes a un dispensario o lo más próximo a ellos en beneficio de los pacientes. Deberán ser locales acondicionados para sus funciones y competencias. Lo primordial sin embargo; es que estas estructuras secundarias funcionen como bloques independientes; pero vinculadas estrechamente a toda la red sanitaria; tanto a la red primaria que complementa como con la red hospitalaria subsiguiente.

Corresponde a las autoridades sanitarias establecer; la ubicación, distribución, dotación y rango de los distintos niveles secundarios. Como ilustración tentativa podríamos esbozar lo siguiente: En todo pueblo de menos de 5.000 habitantes; se debe disponer de un dispensario; que serviría también a la población dispersa, caseríos o pequeñas aldeas.

En cada municipio debe existir una red secundaria elemental; que se complementaría con las otras de mayor cobertura ubicadas en las capitales distritales o estadales.

Fraccionar a la población para atenderla con armonía

En las capitales de estado debería existir, además de los mencionados para el nivel secundario; un hospital general, una maternidad, algún hospital especializado o adicionalmente otro de rehabilitación. En las grandes ciudades, necesariamente se imbrican o entremezclan todos los niveles. Pero conviene fraccionar la población para poder servirla en forma armónica.

Los barrios, que en las grandes ciudades contienen la población de muchos pueblos y ciudades del interior; deben contar con una red de dispensarios que agrupen núcleos poblacionales; de no más cinco mil habitantes y módulos de atención secundaria; que atienda a la población asistida por varios dispensarios ( a determinar ).

Eventualmente se podría disponer de un hospital general- maternidad para todo el barrio. Coexistirán en las grandes ciudades; hospitales generales y especializados, maternidades y centros de rehabilitación. Tanto La gran Caracas, como también las otras grandes capitales; no están contempladas en este bosquejo, dada sus particularidades y complejidades. Lo único que podemos añadir sería la necesidad de su reorganización y adecuación; a la planificación general de toda la red sanitaria.

En resumen sobre salud pública:

La atención sanitaria pública debe priorizar la Atención Primaria o Preventiva. Aun cuando muchas veces puede parecer en algunos aspectos costosa; es sin la menor duda, una verdadera inversión a futuro. Es inexcusable por ejemplo, no realizar todo tipo de inmunizaciones; incluyendo las más costosas. No es despilfarro, es una inversión altamente reproductiva; que puede y debe hacerse a nivel del dispensario o en su defecto en la red secundaria inmediata.

La atención primaria debe resolver todos o la mayoría de los casos; en forma rápida, oportuna y definitiva. Esto incluye la medicación farmacológica inicial necesaria. Este nivel debe realizar en la medida de lo posible, un diagnóstico lo más preciso que sea posible; o presuntivo para ser confirmado en los niveles subsiguientes. El segundo nivel solo se ocupará de consultas externas o ambulatorias; por especialidades; diagnóstico de laboratorio e imagenología, y los tratamientos pertinentes con las variables del caso, es decir, ambulatorios o que necesiten de personal especializado.

El tercer nivel, el hospitalario, debe ser solo referencial; al igual como debe serlo el de Rehabilitación.

Ya hemos adelantado arriba las funciones del hospital; pero se hace necesario recalcar que los pacientes que atiende deben ser aquellos que han sido estrictamente referidos a él; requisito indispensable para poder planificar todo aquello que concierne al buen funcionamiento del mismo; tamaño físico, personal médico, auxiliar y administrativo, dotación, insumos, etc. Incluso la eventualidad de una situación catastrófica.

Fácil implementación del modelo de salud pública

Considero que estos lineamientos esbozados son de fácil implementación; es más, de hecho ya existen, solo que se encuentran anárquicamente dispersos; desorganizados o mal dotados, lo cual los hace inoperantes, lo que ha traído como consecuencia la saturación; y consiguiente perturbación de la función hospitalaria.

Todo lo que se requiere es reestructurar organizativamente la red sanitaria; dotarla apropiadamente para su correcto funcionamiento, tanto de personal, equipamiento e insumos; sin olvidar el debido y oportuno mantenimiento en todos sus aspectos, de modo tal que toda la red sanitaria funcione a su máxima eficiencia.

Desgraciadamente en nuestro país, toda esta planificación sanitaria; depende de la necesaria competencia de los dirigentes de la salud, pero sobre todo de la voluntad política de los gobernantes de turno; es decir, se debe contar con quienes están capacitados en la materia y determinación; para ejecutar los planes de salud tal como se han propuesto.

