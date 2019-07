Los pequeños de la casa podrán disfrutar de un show mágico

William Shatner está dando un salto hacia lo desconocido. El actor ganador de un Emmy y el ícono de «Star Trek» ahora es anfitrión y productor de una nueva serie, que será transmitida los viernes por la noche en el History Channel, titulada «The UnXplained» (“Lo IneXplicable”)

Este nuevo programa, explorará algunos de los misterios más inexplicables, aunque extrañamente fascinantes del universo.

Cada episodio contará con historiadores y testigos que intentarán arrojar luz sobre temas que continúan mistificando, incluida la supuesta maldición «Ciudad Blanca» de Honduras, el misterioso Castillo de Coral de Florida, así como rituales extraños y criaturas impactantes.

Entrevista exclusiva para Fox News

El actor de 88 años, ofreció una entrevista exclusiva a la cadena Fox News, donde habló sobre sus últimos proyectos y lo que lo ha mantenido en marcha durante estos últimos años.

Fox News: ¿Qué fue lo que te atrajo de «The UnXplained»?

William Shatner: llevamos nuestras vidas en constante misterio, ¿no es así?. Todo acerca de venir al mundo, el mundo en si mismo: cuanto más descubrimos sobre el mundo, más intrigante y desconocido es.

Los seres humanos estamos dotados de esta curiosidad, ha sido nuestra caída y nuestra salvación.

Entonces, para descubrir un misterio que simplemente no tiene explicación, lo encuentro entretenido. Creo que el programa describe algunas de estas cosas extrañas que las personas han tratado de explicar, pero no para la satisfacción de muchas personas.

Fox News: Algunos han afirmado que el programa se inspiró en «In Search Of» de Leonard Nimoy de los años 70. ¿Es esto cierto?

Shatner: Bueno, no lo creo. «En busca de»: no lo recuerdo demasiado bien. Pero «In Search Of», «UnXplained» y todos los programas de misterio que se encuentran en la televisión están básicamente buscando una explicación o examinando algo misterioso.

William Shatner espera encontrarse con “lo Inexplicable”

Fox News: ¿Alguna vez ha tenido su propio encuentro con lo inexplicable?

Shatner: Una buena pregunta, pero no, no lo he tenido. He esperado en las estribaciones de los Himalayas para la iluminación. He estado en muchos lugares del mundo. Hablé con muchas personas que han tenido experiencias que no ofrecen ninguna explicación.

Estoy esperando que me pase a mí antes de morir. Tal vez suceda cuando muera. Cuanto más viejo te haces, más cerca estás de la muerte. Empiezas a preguntarte: «¿Qué he hecho?» «¿Por qué estoy aquí?» «¿Qué va a pasar?» «¿Es esto el final?»

Esas son algunas de las preguntas básicas. ¿Cómo vio un amigo mío a una persona que acaba de morir sentada en el borde de la cama? Le dije: «Bueno, debes haber estado dormido porque esa es la explicación».

Pero el amigo dijo: «No, no lo estaba». Es raro. Hay rarezas que todo el mundo reconoce. Hay una rareza porque no sabemos nada sobre nuestro mundo y sobre nuestra existencia.

Algunas de las rarezas que vemos en la física cuántica, y solo vemos una minúscula parte de ella, lo extraño e inexplicable que a menudo resulta el universo. Y somos parte del universo.

Fox News: ¿Qué te ha mantenido?

Shatner: El hecho de que no creo que yo sea un éxito. Lo voy a hacer tarde o temprano. No me considero un éxito. Soy un actor, un artista. Es lo que hago. ¿Por qué debería dejar de contar chistes o hacerte llorar cuando todavía tengo la fuerza y la inteligencia para hacerlo?

Fox News: ¿Qué esperas que el público obtenga de tu nuevo programa «The UnXplained»?

Shatner: Entretenimiento. Alimento para la mente y algunos escalofríos del misterio.

Con información de: ACN|FoxNews

