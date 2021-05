Los Simpson estrenaron corto sobre Star Wars en Disney+

Menos de 24 horas después de su lanzamiento, “BZRP Music Sessions” recibió más de siete millones de visitas en YouTube.

“BZRP Music Sessions, vol. 39” del famoso productor argentino Bizarrap y la rapera mexicana-estadounidense Snow Tha Product; conmocionó la internet.

La canción también es tendencia en el número 29 en YouTube a nivel mundial; además se convirtió en el número uno en 17 países: México, Argentina, Puerto Rico, España, Colombia, Chile, República Dominicana, Perú, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Honduras, Paraguay, Panamá y Nicaragua.

Snow Tha Product se unió a la exitosa serie de “freestyles” producida por el joven y más notorio productor y DJ argentino Bizarrap; donde el objetivo es combinar los estilos tanto del artista como del productor en una canción explosiva de trap-rap, con una pegadiza y creciente base de Deep House.

Algunos de los artistas que han trabajado en estas sesiones anteriormente incluyen a Nathy Peluso, Nicki Nicole, Lalo Ebratt, Alemán, Ecko, Paulo Londra y Khea; por mencionar algunos.

“BZRP Music Sessions, vol. 39”, que marca la primera canción bilingüe de Bizarrap; presenta un “flow” fuerte, brillante y rápido de Snow, y su creativo uso de melodías pop y R&B.

El gancho trae de vuelta el éxito de la rapera de 2013 “Hola” (5 millones de visitas) fusionando su sonido pasado con su enfoque futurista que la convierte en una de las raperas bilingües más codiciadas del momento.

“Snow Tha Product es una artista genuina y auténtica. Esta canción es sólo el inicio de una carrera brillante, que ya empieza a conquistar a América Latina; pero que conserva su esencia mexicana”, aseguró Jimmy Humilde de Jimmy Humilde Management, quien maneja a Snow.

Si bien esta colaboración con Bizarrap ha recibido mucha atención, no es la primera vez que Snow Tha Product se une a actos prominentes; algunos de los grandes nombres con los que ha trabajado incluyen Tech N9ne, Ty Dolla $ign, Residente, Arcangel y Alemán.

También ha trabajado como actriz y su papel más importante hasta ahora ha sido su personaje “Lil Traviesa” en el popular programa estadounidense “Queen of the South”.

Snow Tha Product es una rapera y cantante bilingüe nacida en San José y criada en San Diego (EE.UU.), que trabajó varios años como una artista underground, hasta que logró atraer invitados de alto nivel en sus lanzamientos como Tech N9ne y Ty Dolla $ign.

En 2013, comenzó a publicar sencillos como “Play”, “Doing Fine” y “Hola”; canciones que alternaban entre material orientado al pop a pistas más agresivas y de corazón ligero diseñadas para los dance clubs.

Para 2016, lanzó un EP llamado “Half Way There… Pt. 1” y contribuyó a The Hamilton Mixtape; uniéndose a los raperos K’naan, Riz MC y Residente en la canción “Immigrants (We Get the Job Done)”; al año siguiente, el video musical de la canción ganó el premio MTV Video Music.

En 2017 incluyó el himno de ruptura que se volvió viral “Waste of Time” y “Nuestra Canción, Pt. 2” con Arcángel; ambas mostrando un lado más suave y amigable con su estilo de pop.

Al año siguiente, Snow continuó lanzando sencillos colaborando con importantes artistas como O.T. Genasis, Alemán y DRAM; además de sus tantos logros musicales, Snow Tha Product también interpretó a “Lil Traviesa” o “Lil T” en Queen of the South. Esto marcó su primera incursión en la actuación, pero ciertamente no la última.

