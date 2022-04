Nuestro único Salón de la Fama en MLB cumplió otro añito

Luis Aparicio cumple 88 años, este viernes 29 de abril. Luis Ernesto Aparicio Montiel, uno de los mejores campocortos de todos los tiempos; primero y hasta ahora único venezolano exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown (Estados Unidos), celebra otro año más de vida

Hijo de Luis Aparicio Ortega “El Grande de Maracaibo», también torpedero de elevada clase; nació el 29 de abril de 1934 en el popular barrio El Empedrado de la capital del Zulia.

Se inició en el beisbol profesional con apenas 17 años de edad en el equipo Gavilanes; uno de los más tradicionales de Maracaibo.

El 17 de noviembre de 1953, como parte de las festividades del Día de La Chinita; su padre le entregó guante y bate durante un acto simbólico en el estadio Olímpico.

Aparicio llegó a las Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago, equipo con el que debutó el 17 de abril de 1956; ganó el premio Novato del Año, convirtiéndose en el primer pelotero latinoamericano que obtenía ese reconocimiento.

Tras actuar con los Medias Blancas hasta la temporada de 1962, pasó a los Orioles de Baltimore en 1963; luego tuvo una segunda etapa en Chicago a finales de los 60 y terminó su carrera de 18 campañas con los Medias Rojas de Boston en 1973.

Culminó su trayectoria con 2.599 juegos, mayor cantidad de entonces para un paracorto; acumuló 506 bases robadas, una de sus cartas de presentación en las Grandes Ligas.

Coleccionó nueve Guantes de Oro y fue seleccionado en 13 ocasiones para el Juegos de Estrellas; en 1966 formó parte de los Orioles que se alzaron con el título de campeones de la Serie Mundial tras vencer a los Dodgers de Los Ángeles.

Aún mantiene el récord de las Mayores de más temporadas seguidas como líder en bases robadas con nueve; se le reconoce por su inteligencia en el campo y por haber regresado el robo de almohadillas como recurso ofensivo además del bateo.

En 1984 Aparicio fue elevado al Salón de la Fama de Cooperstown; el llamado Templo de los Inmortales donde están los mejores beisbolistas que han actuado en Estados Unidos.

