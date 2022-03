Luis Fonsi y Becky G cantarán “No se habla de Bruno” en los Premios Óscar

Compartir

En tan solo horas se celebrará la 94ª edición de los Premios Óscar, una gala en el que se dan cita no solo estrellas del mundo del cine, sino también de la música, como los latinos Luis Fonsi y Becky G, quienes cantarán en la ceremonia de mañana domingo 27 de marzo.

Fonsi y Becky G cantarán en el escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles, “No se habla de Bruno”; canción de Encanto, compuesta por Lin-Manuel Miranda, que se ha convertido en un auténtico éxito.

Es de resaltar que el tema, ha conseguido ser número 1 en Estados Unidos durante varias semanas seguidas. Un logro que no conseguía una canción Disney desde 1993. Ni siquiera Let It Go de Frozen consiguió hacerse con esta posición en la lista de Billboard.

Luis Fonsi y Becky G se presentarán en los Óscar

Para reafirmar su agradecimiento, el ganador de cinco Latin Grammys usó sus redes sociales y dejó en ellas un mensaje.

“Me he llevado una gran sorpresa al recibir esta invitación por parte de la Academia. Es un gran honor y me siento muy orgulloso y agradecido de poder seguir llevando nuestra cultura en alto”, afirmó Fonsi, escribió Fonsi en su cuenta de Instagram.

Es de mencionar que el tema “No se habla de bruno” compite a mejor canción en los óscar, con “Be Alive” de Beyoncé, “No time to Die” de Billie Eilish y Finneas y “Dos Oruguitas” de Sebastián Yatra; otro de los latinos que actuará en el escenario de los Óscar.

