Luis Fonsi tampoco vendrá a Venezuela

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi suspende conciertos en Venezuela, «hasta nuevo aviso», según dio a conocer la productora Advanta Producciones, este jueves 23 de septiembre.

El creador de «Despacito» estaba pautado venir al país el 28 de octubre, agendado en la gira «La noche perfecta Tour 2022», según el comunicado «hasta nuevo aviso, debido a cambios inesperados en la logística del espectáculo».

«Gracias a todos por su paciencia e interés, seguimos en que imagines conciertos que haremos realidad», atizó la productora, sin dar cualquier otro detalle sobre la cancelación.

Fonsi suspende conciertos en Venezuela

La nueva fecha de concierto del artista internacional, quien cabe mencionar, ha deseado por años reencontrarse con su querido público venezolano, será anunciada proximanente por nuestra platafora»; cierra el comunicado.

Cabe recordar que el diputado Diosdado Cabello, en su programa en el canal del Estado VTV, «Con el mazo dando» criticó a Fonsi, al recordar que el cantante había apoyado a Juan Guaidó.

«Luis Fonsi puede venir, en Venezuela no tenemos esos rollos, pero no se le podrá quitar, que es un inmoral. Esto dice que cobraban por lo que decían, porque ahora viene con su cara muy lavada a Venezuela… Me quedo con Silvio Rodríguez, con Francisco Pacheco, con Alí Primera», expresó Cabello el pasado 14 de septiembre.

«Esto lo voy a decir despacito, porque aquí dijeron que por culpa mía no vino Juanes. Yo quería que viniera Juanes y darle la mano y decirle que es un inmoral. Tengo todo el derecho, ¿verdad? Fue alguien que pidió invasión a mi país. No tenemos ninguna causa abierta, policial o de ninguna naturaleza, pero yo estoy en todo mi derecho, si él pidió invasión a mi país, ¿cómo no voy a estar en mi derecho de decirle que es un inmoral?»; señaló al hacer referencia a Juanes.

Tendría patriotas cooperantes en la zona VIP

Igualmente, Cabello sentenció, «Yo no voy para esos conciertos, pero voy a tener patriotas cooperantes en la zona VIP. Si este tipo habló mal de Venezuela, pidió invasión a Venezuela, ni un solo funcionario del Estado debería estar ahí. Pueden decir de mí lo que quieran. ¿De dónde es él? ¿De puerto Rico? Ese es un cachorrito de los gringos. Ojalá pudiera recibirlo en el aeropuerto y decirle que es un rolo de inmoral»; dijo.

Diosdado Cabello también atacó a la cantautora puertorriqueño-estadounidense de merengue y pop latino; «Olga Tañón también dijo que ella no venía para Venezuela ni prendida en candela, porque aquí había una dictadura. Y se fueron allá, en la batalla de los puentes, a dar un concierto. Y desde allá a hacer la pantalla, que con música y todos los vamos a invadir»; señaló Cabello.

Seguidamente, el número dos del chavismo expresó; «Ya ustedes van a ver a los escuálidos ulcerados con esto «Nos quitaron a Juanes, con Luis Fonsi no te metas», indicó ese día.

ACN/MAS/Agencias

