Luisito Comunica respondió a las críticas tras comprar casa en Venezuela

Hace unos días, el «youtuber» mexicano Luisito Comunica compró un apartamento en Venezuela, por lo que volvió a ser el centro de críticas y respondió argumentando sus razones.

Los comentarios iniciaron, cuando anunció mediante sus redes sociales que había adquirido una casa en la nación a un de 20.000 dólares. «He comprado una casa en Venezuela, yo sé lo que muchos están pensando ‘Luisillo, esa no ha sido una buena decisión, ¿qué acaso no ves las noticias?; ¿no sabes que ese país está pasando por una situación complicada y que muchísimos están buscando huir, que no hay recursos?'», relató en el inicio de vídeo.

Fue así, que Luis Arturo Villar, ante los cuestionamientos planteados por él mismo, más lo que le enviaron muchos usuarios; decidió responder que la situación «no está mal en todo el país» y que consideraba una buena inversión a futuro comprar una casa por el bajo costo de las mismas ahora.

En este sentido, Luisito Comunica quien respondió a las críticas, aseguró que el departamento que se encuentra ubicado frente; en Lechería, estado de Anzoátegui y que representa «una inversión muy a futuro cuando el país esté en días mucho, mucho mejores y los precios de las propiedades podrían irse muy, muy arriba».

Luisito Comunica responde a críticas

En este sentido, Luisito Comunica respondió a las críticas y dijo, «Es verdad: COMPRÉ UNA CASA EN VENEZUELA. Me pareció una interesante idea de inversión a largo plazo, y sinceramente esta ciudad frente al mar me encantó».

Al tiempo, Villar destacó lo mucho que quería Venezuela, pero a muchos usuarios de internet les pareció «ofensivo que el mexicano aprovechara; la desgracia que muchos habitantes afrontan en Venezuela para beneficiarse y hacer eco de ello», se lee en EFE.

De igual manera, detalló en su video que «Como que los dueños pasados dijeron, ‘vámonos de aquí y vende el departamento como está’; y yo considero que salí bastante beneficiado».

Comentario que molestó a ciertos usaurios, como Rogério Moya quien escribió «no conforme con ser un depredador de esta situación Luisito además hace un video de YouTube y gana más dinero. Deja la payasería (acción ridícula), ya hombre, que estás jugando con la tristeza de otros y eso es despreciable».

Con información: ACN/EFE/Foto: Cortesía

