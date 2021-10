Conoce porqué Luisito Comunica fue detenido en la Cota 905 (+video)

Compartir





















Mediante un video como suele hacerlo, el youtuber mexicano Luisito Comunica contó su experiencia tras ser detenido durante su segunda visita a Venezuela en la Cota 905 de Caracas.

Relató, que vivió una desagradable experiencia con efectivos de seguridad, cuando intentaba ingresar a una zona popular de la capital con el fin de documentarlo.

Fue así, que cuando quiso ingresar a la Cota 905, epicentro de varios enfrentamientos entre autoridades y delincuentes hace pocos meses; una comisión policial lo interceptó junto a su novia, la venezolana Arianny Tenorio.

Específicamente, fueron 15 los funcionarios armados quienes caminaron hacia él para evitar que entrara a la zona altamente peligrosa.

Luisito Comunica resultó detenido en la Cota 905

De igual manera, detalló que la detención fue por dos o tres horas en una comisaria policial, momento en el cual el mismo Luisito comentó; que le dijeron que «no volviera más”.

“Me dijeron que no volviera más a la Cota 905, sigo sin entender por qué no nos dejaron ir”, expuso el extranjero.

De hecho, relató, que «Nadie nos decía por qué estábamos detenidos. Yo les pregunte, cuál es el crimen. Ellos nos dijeron que era por nuestra propia seguridad».

Asimismo, Luisito Comunica quien fue detenido en la Cota 905, también expresó que estando en la comisaria le interrogaron varias veces.

No obstante admitió que lo sucedido «fue mi responsabilidad. Soy completamente responsable de haber ido al lugar donde fui detenido. Fue mi culpa por no haber investigado lo suficiente antes de acudir. Yo no tenía idea que no se puede entrar a la cota 905 y mucho menos con una cámara».

Con información: ACN/Caraota Digital/Youtube/Foto: Cortesía/Caraota Digital/Luisito Comunica

Lee también:

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN