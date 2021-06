Macabro 12 apuesta a la «Resiliencia» en su reciente álbum

Up Next

“Puedo decir ya que es como la voz de Dios diciéndome en cada lugar que se encuentra; pero si así fuese. nos encerramos en que solo está en los humanos y no creo eso: Dios está en el Universo, en cada partícula, en cada molécula . ‘Yo soy tú’ es un tema que si lo humanizamos te lleva a la empatía pura y hacia la práctica de la evolución”, describe M XII.

“Yo soy tú” no puede encasillarse en un género musical. “No creo que encierre algún genero algo tan universal, más bien creo que se podría hacer un género nuevo a partir de esto”, considera el intérprete.

“Durante de este lapso no paré de preguntarme, o tratar de descifrar, dónde se encuentra Dios, y la respuesta me llevó al punto de saber que Dios significa todo y entonces, de cierta forma, pude ver que cuando uno se pone en el lugar de otro cuando encuentras la otra perspectiva de Dios”, recuerda.