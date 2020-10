Madre asesinó a sus dos hijos recien nacidos

Encontrada muerta y desnuda con el dedo pulgar cortado

Un brutal asesinato sacude a Rusia. El cadáver desnudo de la científica y modelo Ekaterina Antontseva, de 34 años, fue hallado en su apartamento. La bioquímica tenía el dedo pulgar cortado, que luego fue encontrado en el apartamento de un hombre que las autoridades sospechan la asesinó y usó sus dígitos para tener acceso al teléfono celular de Ekaterina.

La científica —que trabajaba en el Instituto Tecnológico de San Petersburgo— fue encontrada muerta por su novio, un empresario de la construcción. El hombre regresó a casa de un viaje de negocios y encontró el cadáver desnudo de su amada, que había sido mutilada, reportó The Sun.

La modelo y bioquímica rusa Ekaterina Antontseva

Según las autoridades, Ekaterina fue estrangulada la semana pasada. El sospechoso de cometer el crimen es un jugador de computadora ruso de 36 años, identificado como Artyom, quien ha sido detenido. Las autoridades reportan que el joven usó el dedo pulgar de su víctima para tener acceso a su teléfono celular, enviando un mensaje haciéndose pasar por Ekaterina y diciendo que no podía ir a trabajar porque estaba enferma.

The Sun reporta que los investigadores sospechan que Artyom le debía dinero a la científica y discutieron porque él no podía pagarle. El hombre selló las puertas y ventanas del apartamento de su víctima para que el mal olor de su cadáver no alertara a los vecinos. Sus colegas la recuerdan como una gran maestra y un gran ser humano, y fueron los que la reportaron como desaparecida cuando no fue a trabajar. Que en paz descanse.

