Madre venezolana y trabajadora de Uber Atlanta está desaparecida

Una madre venezolana identificada como Rossana Delgado fue reportada como desaparecida en la ciudad de Atlanta, en Georgia, Estados Unidos desde el pasado viernes 16 de abril.

El reporte se emitió, luego de que no regresara tras cumplir sus labores como conductora de Uber Atlanta, pues fue vista por última vez a través de un video de seguridad; en una tienda pero su teléfono móvil emitió la última señal en una casa ubicada en Decatur.

En cuanto al caso, la familia de Delgado asegura que ella «nunca antes había desaparecido y muchos menos había perdido contacto con sus hijos».

Por esa razón, su esposo hace un llamado desesperado a la autoridades de Barrow para que ayuden a encontrarla. Incluso, la extraña desaparición mantiene conmocionados a sus familiares y amigos, debido a que afirman que la mamá latina «no sería capaz de abandonar su hogar sin explicación alguna».

Desde que la madre venezolana fue reportada como desaparecida, las autoridades comenzaron las labores de búsqueda; lo que ha llevado en los últimos avances a conseguir una mascarilla con rastros de sangre.

Vale mencionar, que la mujer se desempeñaba como taxista, mide 5.5″, tiene los ojos verdes, cabello rubio y pesa aproximadamente 70 kilos.

De hecho, al momento de su desaparición, Delgado conducía un vehículo marca Ford Focus, color rojo y con matrícula RUZ0932.

Ante esta desaparición extraña, catalogada así por sus familiares y amistades, se pide a toda la comunidad que si alguien tiene información veraz; que pueda conducir al paradero de Rossana Delgado, pueden comunicarse a la oficina del alguacil de Barrow, la policía de Doraville o con sus familiares al número +1804770.806.5945.

Please see the below from the Barrow County Sheriff's Office. Please contact authorities if you have any contact or information regarding Rossana Delgado. pic.twitter.com/y3HpGmM32L

— Doraville Police (@DoravillePD) April 19, 2021