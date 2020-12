Maduro negó que exista una posible dolarización en el país

Este martes el presidente, Nicolás Maduro negó que exista un posible dolarización en el país y aseguró que “el dólar nunca será la moneda oficial de Venezuela”.

“En Venezuela no hay una dolarización de la economía porque la moneda oficial no es y no va ser nunca el dólar; ni otra moneda extranjera. En Venezuela lo que hay es mecanismos de una economía de resistencia”, dijo durante una rueda de prensa.

Asimismo, reiteró que el bloqueo por parte de Estados Unidos es el responsable de los problemas económicos del país; al tiempo que señaló que una vez que esto sea superado comenzará una nivelación de los ingresos de los venezolanos.

“Venezuela pasó de percibir ingresos de 56.000 millones de dólares a menos de 500 millones de dólares; producto de la persecución financiera y comercial contra Venezuela”, afirmó.

Maduro indicó que las transacciones en dólares; han sido una válvula de escape que consideró como positiva.

Agregó que la ley antibloqueo es una ley madre, y que de ella va a surgir otras 10 legislaciones; para cada sector económico del país.

Acusación a Duque

El mandatario acusó al presidente colombiano Iván Duque; de liderar un plan en su contra para asesinarlo el día de las elecciones parlamentarias.

Señaló que debido a esto se vio en la necesidad de cambiar su centro de votación; de Catia a Fuerte Tiuna.

“Cambié mi centro de votación porque nos llegó información de que se estaba preparando; un plan para asesinarme el día de las elecciones. Iván Duque participó en los planes para asesinarme”, manifestó.

Maduro afirmó que entre sus prioridades se encuentra la recuperación económica; del país y el llamado a diálogo con la oposición venezolana.

“Le ratifico al gobierno de Noruega todas nuestra disposición para atender sus próximas convocatorias para diálogos y para avanzar; en una ruta pacífica y democrática para Venezuela”, manifestó.

“Nuestra prioridad es el el dialogo político para el reencuentro, para que hagamos una ruta electoral de aquí al 2024. Llueva truene o relampaguee en el 2021 hay elecciones de gobernadores. En el 2024 hay elecciones presidenciales, porque yo no me puedo prologar el mandato con una consulta por Internet”, añadió.

Por otra parte, dijo que espera que se abran posibilidades de comunicación y diálogo con la administración de Joe Biden; para restablecer relaciones con Estados Unidos.

Negó presencia de las FARC en Venezuela

Maduro aseguró que en territorio venezolano no hay presencia de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); o de algún otro grupo paramilitar armado.

“No aceptamos ni aceptaremos ningún grupo armado de Colombia en suelo venezolano. Las armas y los uniformes de la República solo pueden ser utilizados; por la FANB de acuerdo a la Constitución”, destacó.

ACN/El Nacional

