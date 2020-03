Maestros de Carabobo ven imposible hacer evaluaciones vía internet

Para la Federación Venezolana de Maestros capítulo Carabobo, no sería posible que los niños realizaran evaluaciones a través de internet como lo propuso Nicolás Maduro, esto debido a la suspensión de clases producto de la llegada del Coronavirus a Venezuela.

El educador mencionó que los profesores no cuentan con acceso a internet para dar clases a la comunidad estudiantil, “todos tienen computadora, lo que no tienen es internet, porque si CANTV que dice que es eficiente lamentablemente ahora no tienen ni internet, es esporádico, hace un parpadeo por un minuto y después desaparece por casi un mes. Es imposible que un docente en su hogar esté dando clases”, rechazó Luis Guillermo Padrón.

El presidente Junta Sindical Transitoria de la Federación Venezolana de Maestros reiteró que debido a la situación del sector, ya las actividades escolares estaban prácticamente paralizadas.

“Nosotros invitamos a todos los docentes y representantes a no asistir a las instalaciones educativas hasta que se compruebe que fue erradicado este problema tan grave que es una pandemia y que ahora que nosotros lo estamos recibiendo no sabemos cómo va a ser esto, no tenemos las condiciones médicas, nosotros los hospitales los hemos visitado y las escuelas y no hay las condiciones para que existan las clases”, indicó.

Luis Guillermo Padrón invitó a la Secretaría de Educación y a la Zona Educativa a abrir las puertas a conversaciones para hacerle frente a esta enfermedad.