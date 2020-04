Maestros de Carabobo ven inviable culminar año escolar de manera virtual

Maestros y organizaciones que promueven la educación en Carabobo, advirtieron que la calidad educativa que reciben los jóvenes de la región central se continuará agravando durante el periodo de cuarentena

Rechazaron también que se implementen clases virtuales porque los alumnos no tienen los aparatos electrónicos necesarios.

El presidente de la Junta Sindical Transitoria de la Federación Venezolana de Maestros capítulo Carabobo, Luis Guillermo Padrón, alertó que ni los educadores ni los alumnos tienen conectividad a internet ni equipos electrónicos para culminar el año escolar de manera virtual.

Luis Guillermo Padrón aseveró que no se ve que las autoridades garanticen las condiciones para que el año escolar se termine de manera virtual.

«No existe CANTV, no hay internet, no hay ni en la nacional ni en la estadal los equipos necesarios para que los docentes estén haciendo el diseño curricular y cumplir con los lineamientos del Ministerio de Educación, no hay ni siquiera un mínimo de recursos en los docentes para enviar o recibir correos, documentos, recibir tareas asignadas», consideró Padrón.

El presidente de la Junta Sindical Transitoria opinó que antes de hacer el planteamiento de culminar el año escolar con clases virtuales, las autoridades debieron capacitar y prever las necesidades para poder hacer esa exigencia.

La coordinadora regional de la plataforma de Padres Organizados de Venezuela, Adelfa Taffin, agregó que se encuentran preocupados debido a que no se podrá garantizar la continuidad del proceso educativo.

«80% de los estudiantes son de unidades educativas oficiales, la mayoría de los jóvenes no cuenta con los recursos necesarios como para que se les hagan llegar las tareas porque no tienen computadoras, teléfonos inteligentes o buena conectividad», alertó.