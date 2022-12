Maestros piden liberación de docente que lleva dos años detenido en Venezuela

No dejes de leer: Reportan incendio en la refinería el Cardón este #26Dic (+video)

«El haber sido chavista y luego denunciar cómo todo este proyecto fue un engaño, le trajo como consecuencia que el régimen lo atacara ferozmente hasta meterlo preso. Nosotros como profesores estamos muy atentos y levantando nuestra voz clamando su libertad inmediata. Robert Franco no está solo cuenta con un gremio que lo defiende sin descanso», añadió.

Explicó que Franco fue acusado de terrorismo, «padece un juicio eterno donde no se le ha demostrado ninguna culpabilidad, pero la realidad es que sigue su secuestro en Boleíta (sede de la Policía Nacional Bolivariana)».

El Sindicato Venezolano de Maestros exigió este lunes la liberación del dirigente gremial y docente Robert Franco, quien cumple hoy dos años detenido, luego de que lo acusaran de un supuesto complot para impedir la instalación de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría chavista.