Maestros de Venezuela volvieron a protestar éste miércoles

Éste miércoles, maestros de Venezuela volvieron a protestar en las calles de varias ciudades y localidades del país; en reclamo de mejoras salariales y condiciones idóneas para laborar a distancia durante la cuarentena por el coronavirus.

Aunado a la crisis social y económica ya existente, los docentes se reunieron otra vez en este mes; como parte de las acciones a realizar para que los escuchen y tomen en cuenta sus exigencias, debido al inicio de clases.

Desde tempranas horas de este 21 de octubre, fueron varios los puntos en el territorio nacional donde se registraron manifestaciones. Entre ellos, se pueden nombrar Distrito Capital, Carabobo, Mérida, Lara, Táchira, Anzoátegui y Aragua.

En el caso de Caracas, desde las 09:00 a.m., los maestros de Venezuela volvieron a protestar pero frente a la Inspectoría Regional del Trabajo, en la parroquia Altagracia.

Asimismo, los maestros en Carabobo dejaron mensajes como éste «Soy maestro, enseño a pensar no a obedecer». Este y otros fueron los textos de las pancartas alusivas a la protesta, con un destinatario bien definido, Nicolás Maduro.

Hacia los andes del país, los profesores merideños se unieron al reclamo de mejores salarios y condiciones aptas para educar en la nación. Al igual que en el estado Lara, donde los docentes coordinaron mantenerse exigiendo sus derechos; y el de sus estudiantes frente a la catedral de Barquisimeto.

En este contexto, la cuenta informativa @Kurucuteando posteó la misma movilización en la localidad de Barbacoas; municipio Urdaneta del estado Aragua, donde los profesionales de la educación exigen un sueldo digno.

«Lo que percibimos no nos alcanza ni para comer. No es posible que nuestros aguinaldos navideños no alcancen para comprar ni un kilo de carne», sentenciaron varias maestros venezolanos quienes volvieron a protestar.

«Maestros en resistencia»

En contra parte, desde las afueras del Instituto Pedagógico de Caracas, docentes de tendencia oficialista corearoneste martes 20 de octubre; consignas como “la patria no se vende, la patria se defiende”.

A parte, también escribieron sus pancartas con mensajes donde se leía “Maestros en resistencia”; así como otras frase dirigidas al presidente de la Asamblea Nacional (AN) Juan Guaidó, “#Guaidó devuélveme mi salario”.

Vale recordar, que desde el pasado 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes, el gremio realizó movilizaciones en 282 municipios, del total que son 335; contabilizó la Federación Venezolana de Maestros (FVM) cuando volvieron a protestar los maestros de Venezuela.

