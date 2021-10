Se reportó Alejandro De Aza y Magallanes anunció quinto importado (+ vídeo)

Compartir





















Navegantes del Magallanes anunció su quinto foráneo, mientras que en el día 12 de prácticas en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia se subió a la nave Alejandro De Aza, cuarto foráneo que se preparan para debutar el próximo sábado 23 de octubre, cuando reciban a Águilas del Zulia, en el Día Inaugural de la LVBP 2021-2022.

“Agradecido con Magallanes por darme la oportunidad de nuevo. A mí me gusta esta liga y la experiencia siempre ha sido buena y no lo pensé dos veces, quise venir a contribuir”; , dijo el dominicano De Aza de 37 años de edad, a prensa bucanera.



“(Magallanes) es un equipo competitivo y cada vez que venía de visitante acá me sentía de maravilla, es uno de los estadios donde me sentía mas cómodo bateando, por eso no lo pensé dos veces”; agregó el quisqueyano.

También se reportó el joven infielder Arquímides Gamboa, dice prensa del club carabobeño.



Magallanes anunció su quinto foráneo

La nave también dio a conocer el quinto foráneo que se vestirá para el inicio de la zafra criolla; se trata del inicialista estadounidense Nellie Rodríguez; indicó prensa del club.

“Es un primera base defensivamente muy bueno y tiene poder. Lo estamos trayendo porque necesitamos un primera base así”; dijo uno de los miembros de la Comisión deportiva del club eléctrico.

Según exponen en la nota periodísta, Rodríguez en nacido en Nueva York, cuanta con 27 años de edad; fue firmado por los Indios de Cleveland y pasó por las sucursales Triple A y Doble A de los aborígenes; viene de jugar en la Liga del Atlántico y en la Liga Mexicana de Beisbol.

En la Liga Independiente disputó 91 encuentros, en los que bateó para .316, producto de 98 hits en 310 turnos al bate, incluyendo 14 dobles y 25 cuadrangulares, siendo el sexto mejor jonronero de la liga; además, remolcó 81 carreras y anotó 65.

Por su parte, en la pelota azteca con los Toros de Tijuana, solo vio acción en seis compromisos; en los que dejó average de .200, con un jonrón, tres impulsadas y dos registradas.

Será su debut en la pelota venezolana, aunque pasó por los Leones del Escogido, en la Liga Dominicana cuando en las temporadas 2016-2017, 2018-2019 y 2019-2020.

Se afina el pitcheo

En el reporte, señalan que los lanzadores continúan afinándose; de cara al arranque de la temporada contra los rapaces el sábado 23 de octubre en el diamante de la Michelena.

Wilfredo Boscán y Luis Martínez lanzaron un bullpen en vivo de dos episodios de 15 envíos cada uno; mientras que Arcenio León, YohanderMéndez, Robert Zarate, Brandon Quintero, Yorvin Pantoja, Frank López, Danny Hernández y Luis Ojeda trabajaron por espacio de una entrada de 15 lanzamientos.

Por otra parte, Henderson Álvarez realizó bullpen de 40 pitcheos; mientras que Anthony Vizcaya hizo 12 envíos y Luis Rico otros 25 más.

A saber

Magallanes cuenta con cinco importados para el arranque de la temporada: el jardinero Cade Gotta (EEUU), el antesalista Leonardo Reginatto (Brasil), el inicialista Nellie Rodríguez; el relevista Brando Quintero (EEUU), el guardabosques Alejandro De Aza (República Dominicana).

El juego de fogueo pautada para este jueves, desde las 5:00 de la tarde en el estadio José Bernardo Pérez ante Tigres de Aragua fue suspendido por lluvia.

Mañana vienes 22 de octubre la nave cierra la pretemporada en la práctica pautada para las 6:00 pm. en su escenario valenciano.

#Pretemporada | Alejandro De Aza se unió a La Nave este jueves y habló de su regreso a la @LVBP_Oficial #Magallanes #LVBP pic.twitter.com/1Qh53uHemG — Magallanes BBC (@Magallanes_bbc) October 21, 2021

ACN/MAS/Prensa Magallanes

