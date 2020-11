Magallanes dejó libre a Ronny Cedeño, afina rotación y asoma importados

Esto sería así, carrera contra el tiempo y si se quiere ir por el título, pues Navegantes del Magallanes dejó libre a Ronny Cedeño; quien cierra un ciclo con los bucaneros de seis temporadas de las las 15 que acumula en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Cedeño, de 37 años de edad deja números de 356 imparables, repartidos en 58 dobles, 10 triples, 21 jonrones; 190 anotadas; 146 remolcas y averege de .292 en 312 juegos de temporada regular; además fue pieza del equipo campeón de la temporada 2013-2014.

El primer sorprendido fue el carabobeño, oriundo de Puerto Cabello, quien también vistió por nueve campañas el uniforme de Tigres de Aragua, donde se llevó el premio de Novato del Año (2005-2006) y varias coronas en la dinastía bengalí de la pasada década.

“Me tomó un poco por sorpresa, a un día de comenzar las prácticas”; lamentó el infielder a para Triángulo Deportivo al periodista Valmore Rodríguez. “Será Dios quien diga cuándo voy a retirarme”, agregó el exgrandeliga.

“Yo me siento en capacidad de seguir jugando cuatro o cinco torneos más. No soy un anciano que no puede moverse. Me he preparado todo este año. No he dejado de trabajar, a pesar de la pandemia. Me he entrenado por mi cuenta como lo he hecho en los últimos cinco años y he puesto buenos números, con la excepción de la temporada pasada”; agregó el porteño.

Cedeño que tiene promedio vitalicio en la LVBP .290; además de 50 cuadrangulares y 305 fletadas, pues tuvo un bajón en la pasada temporada con los filibusteros, con apenas .230, dijo que está abierto a recibir ofertas de los otros siete equipos que conforman la liga.

“Yo respeto las decisiones de los gerentes porque esto es un negocio. Lo único que le comenté a Luis Blasini cuando me dio la noticia fue que me hubiera gustado que me la participara antes, para yo tener tiempo de buscar otras opciones. No un día antes de las prácticas; soltó el pelotero a Triángulo Deportivo.

“En un plano estrictamente personal, me gustaría que fueran los Tigres de Aragua los que me llamaran. Quisiera terminar mi carrera donde empezó. Yo vengo de esa generación ganadora, puedo todavía aportar. Sigo trabajando como siempre lo he hecho y creo que puedo seguir contribuyendo”, dijo al referirse a su futuro en la pelota criolla.

La nave afina rotación e importados

Por su parte, periodista Jesús Ponte colgó en su cuenta de Twitter que la gerencia filibustera contrató a seis importados, entre ellos regresa Cade Gotta.

Además, asomó lo que sería la rotación inicial que tendrá a disposición «El Almirante» Carlos Garcia, con Félix Doubront, Henderson Álvarez, Wilfredo Boscán, Yohan Pino y posiblemente Robert Zárate.

Cade Gotta es uno de los seis importados contratados por #Magallanes para esta temporada Felix Doubront, Henderson Álvarez, Wilfredo Boscán, Yohan Pino y Robert Zárate estarán con el equipo desde el primer día o al menos eso tiene planificado la gerencia turca — Jesús Ponte (@Chuchoponte) November 15, 2020

Esto va a millón, aunque aún se espera lo oficial. Se dice que el nuevo manager de Tiburones de La Guaira será el exreceptor Gustavo Molina; mientras que Leones del Caracas repetiría como «capataz» a Víctor Gárate.

