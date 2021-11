Magallanes sigue imparable en cualquier terreno (+ vídeo)

La campeona olímpica Yulimar Rojas nuevamente finalista para Atleta Mundial del Año; tras convertirse en una de las cinco candidatas al galardón otorgado por World Athletics, de la federación internacional de atletismo.

La venezolana estará en la final junto a la americana Sydney McLauglin; la jamaicana Elaine Thompson-Herar; la keniana Faith Kipyegon y la neerlandesa Sifan Hassan; que podrían conseguir su primer trofeo.

De todas las candidatas, solo Yulimar Rojas y Sydney McLauglin han conseguido ganar en alguna ocasión un galardón que se entrega desde 2007.

Rojas alzó el premio en 2017 y McLaughin en 2018; mientras que la ucraniana Yaroslava Mahuchikh, que no está nominada a está edición, fue la vencedora de la última edición (2019).

La la criolla récord del mundo en triple salto (15,67), un oro olímpico en Tokio y otro en la Liga de Diamant;, mientras que el currículum de McLauglin se adorna con un primer puesto en Tokio en los 400 metros vallas, con dos récords del mundo en 2021, y otro oro en el 4×400.

Los mejores logros este año de Elaine Thompson-Herah son tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio (100 metros, 200 y 4×100) y un primer puesto en los 100 metros en la Liga de Diamante; Faith Kipyegon se proclamó campeona olímpica en los 1.500 metros y ganó la Liga de Diamante de la especialidad; Sifan Hassan ganó el oro en Tokio en los 5.000 y en los 10.000 metros; además de conseguir un bronce en los 1.500 y un récord del mundo en los 10.000.

El próximo 1 de diciembre se anunciará el nombre de la ganadora; que será elegida a través del voto emitido por correo electrónico por los miembros del Consejo de World Athletics.

El organismo internacional se reserva el cincuenta por ciento de la votación; mientras que la Familia Mundial de Atletismo y los aficionados que depositaron su elección a través de las redes sociales de World Athletics, un veinticinco por ciento cada uno.

#WorldAthleticsAwards announcement!@TeamRojas45 is one of five finalists for Female World Athlete of the Year 2021. pic.twitter.com/4O9PXYPiX2

— World Athletics (@WorldAthletics) November 23, 2021