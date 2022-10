La nave recibe otras piezas en segundo día de prácticas

Compartir

Navegantes del Magallanes recibe otras piezas en lo que fue el segundo día de prácticas matutinas en su bunker, el estado José Bernardo Pérez de Valencia.

Esta vez se unieron Daniel Mayora y Bruce Rondón, entre los diez peloteros que llegaron este martes 4 de octubre; además del coach de bateo, Robert Pérez, informó prensa del club nauta, de cara a la campaña que se avecina desde el 22 de octubre.

Mayora, quien fue dejado libre por Tiburones de La Guaira, se sube a la nave, comprometido desde para aportar, para el objetivo de revalidar la corona.

«Estaba ansioso de estar aquí. El equipo quedó campeón el año pasado así que las expectativas son grandes, por eso vengo a poner mi granito de arena y tratar de ayudar en todo lo que pueda»; indicó el infielder de 37 años a prensa del equipo,

Mayora viene de una temporada con los «salados» de .280 de average, 12 anotadas, 11 remolques y .342 de porcentaje de embasado en 29 juegos con el conjunto, está claro lo que implica llegar a un nuevo equipo y adaptarse a los requerimientos que pueda hacerle el cuerpo técnico.

«Voy a estar donde ellos me pongan a jugar. Este año hay un gran equipo con la oportunidad de quedar campeones. Nunca he podido ganar un título en mi país, así que lo más importante es venir todos los días enfocado a trabajar y listo para cuando me necesiten», indicó.

Será la temporada 15 en la pelota criolla, que comenzó con Leones del Caracas 2018-2016); luego pasó por Bravos de Margarita (2016-2020) y las dos últimas campañas estuvo La Guaira, de donde es oriundo.

Moyara viene de jugor en la Liga Mexicana de Béisbol con los Generales de Durango, dejó .318 de

promedio ofensivo, cuatro cuadrangulares, 21 fletadas y 14 anotadas en 26 encuentros.

Por su parte, el Cerrador del Año en la campaña anterior, Bruce Rondón, también se unió al equipo e

inició su preparación para estar listo lo más pronto posible. El derecho estuvo realizando sesiones

físicas de fortalecimiento como comienzo de su plan de trabajo.

«Me sentí muy bien para ser el primer día», comentó el diestro que viene de ver acción con Rieleros de

Aguascalientes y Diablos Rojos en la pelota azteca.

«Estuve descansando un poco puesto que lancé mucho en México, así que solo solté el brazo e hice mi rutina para ir fortaleciendo mi hombro»; agregó.

En 35 compromisos con Aguascalientes Rondón tuvo 11 salvados y dejó efectividad de 2.80 producto

de 11 carreras limpias en 35.1 entradas de labor; además de ponchar a 46 y otorgar 24 boletos.

No hay que olvidar que en la campaña anterior Rondón fue pieza clave desde el bullpen para

obtener el título, incluso fue el encargado de cerrar el séptimo y decisivo de la Gran Final en

Puerto La Cruz.

La clave está en seguir unidos», enfatizó el valenciano con relación a la misión de

obtener el bicampeonato. «Si seguimos así vamos a poder competir contra cualquier equipo»; dijo.

Otras incorporaciones

Aparte de Mayora, Rondón y el coach de bateo Robert Pérez, Magallanes recibe otras piezas, los lanzadores derechos Darwin Ramos, Wilkerman Ramírez, Carlos Valero, Carlos Naveda, los zurdos

Robert Zárate, Isaac Castellanos, Sonny Vargas, y el infielder Diego Velásquez.

ACN/MAS/Prensa Magallanes

